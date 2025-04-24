TEIF 2025: и.о. министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана рассказал о перспективах туркмено-малайзийского сотрудничества

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Керимберди Курбанов, временно исполняющий обязанности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана рассказал о перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества с Малайзией.

Национальная экономика Туркменистана демонстрирует устойчивый рост благодаря эффективному использованию богатого природного, экономического и инвестиционного потенциала, расширению межгосударственного сотрудничества и наращиванию внешнеэкономических связей. В настоящее время Туркменистан поддерживает торговые отношения с более чем 100 странами мира, что свидетельствует о его активной роли на международной арене.

Керимберди Курбанов отметил, что малайзийские компании успешно работают на туркменском рынке, реализуя масштабные проекты в ключевых отраслях, таких как финансы, нефтегазовый и строительно-инженерный секторы. По данным за 2024 год, товарооборот между Туркменистаном и Малайзией достиг 131,7 млн долларов США. При этом экспорт из Туркменистана в Малайзию сократился на 45%, тогда как импорт из Малайзии вырос на 36,5%.

Особое внимание в выступлении было уделено перспективам экспорта текстильной продукции в Малайзию. Курбанов подчеркнул, что для реализации этого потенциала требуется тесное взаимодействие деловых кругов обеих стран. Туркменистан готов поддерживать инициативы, направленные на взаимное процветание, и развивать сотрудничество во всех направлениях.

Политика «открытых дверей», проводимая Туркменистаном, способствует привлечению иностранных инвестиций и совершенствованию национального законодательства в соответствии с международными стандартами.

Комплексные меры направлены на повышение конкурентоспособности ключевых отраслей, включая нефтегазовый комплекс, здравоохранение, науку, образование и сельское хозяйство, а также на диверсификацию торговых операций и развитие предпринимательства.

Керимберди Курбанов отметил, что Туркменистан обладает значительным потенциалом для экспорта продукции в сфере высоких технологий. Партнерство с Малайзией может способствовать не только расширению экспорта туркменской продукции, но и созданию совместных производств на основе двусторонних инвестиций и обмена технологиями.

В завершение своего выступления Курбанов обратился к участникам форума, пригласив малайзийских предпринимателей к активному сотрудничеству. Он заверил, что Туркменистан готов к последовательной работе по развитию многопланового и взаимовыгодного партнерства, которое будет способствовать процветанию обеих стран.///nCa, 24 апреля 2025