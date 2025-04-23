TEIF 2025: Стратегические инвестиции Исламского банка развития в Туркменистан

На TEIF 2025 в Куала-Лумпуре Алибек Казангапов, специалист по управлению проектами Регионального центра Исламского банка развития (ИБР) в Алматы, Казахстан, рассказал о стратегических инвестициях ИБР в Туркменистан, подчеркнув приверженность банка содействию социально-экономическому развитию в регионе.
С 1994 года ИБР одобрил финансирование 33 проектов в Туркменистане на сумму более 1,4 миллиарда долларов США, сосредоточив внимание на таких важнейших секторах, как энергетика, транспорт, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и здравоохранение.
ИБР, многосторонний финансовый институт, обслуживает 57 стран-членов и мусульманские общины в странах, не являющихся членами Банка, способствуя инклюзивному экономическому росту и устойчивому развитию. В Центральной Азии банк играет ключевую роль в мобилизации ресурсов, расширении торговли и поддержке инфраструктурных проектов, которые способствуют долгосрочному процветанию.
Туркменистан, как ключевой партнер, получил значительную выгоду от целевых инвестиций ИБР.
Портфель проектов ИБР в Туркменистане включает несколько преобразующих проектов, направленных на удовлетворение важнейших инфраструктурных и социальных потребностей:
- Проект газопровода ТАПИ (350 миллионов долларов США. Проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), региональный энергетический проект, направленный на повышение энергетической безопасности и развитие трансграничного экономического сотрудничества.
- Проект железной дороги Берекет-Этрек (371 млн долларов США): Строительство этой железной дороги укрепило транспортную инфраструктуру Туркменистана, улучшая связь и облегчая торговлю в регионе и за его пределами.
- Усовершенствование телекоммуникационной сети (273 млн. долларов США): Этот проект направлен на модернизацию инфраструктуры ИКТ в Туркменистане, обеспечение современной связи, цифровых инноваций и доступа к информации.
- Модернизация здравоохранения (169 млн. долларов США).
Инвестиции ИБР в Туркменистан соответствуют его миссии по содействию устойчивому и инклюзивному развитию. Уделяя приоритетное внимание таким секторам, как энергетика, транспорт, ИКТ и здравоохранение, банк удовлетворяет как насущные потребности, так и долгосрочные цели роста. Эти проекты не только улучшают инфраструктуру и услуги, но и создают рабочие места, стимулируют торговлю и повышают качество жизни сообществ по всей стране. ///nCa, 23 апреля 2025 г.