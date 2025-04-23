TEIF 2025: Стратегические инвестиции Исламского банка развития в Туркменистан

На TEIF 2025 в Куала-Лумпуре Алибек Казангапов, специалист по управлению проектами Регионального центра Исламского банка развития (ИБР) в Алматы, Казахстан, рассказал о стратегических инвестициях ИБР в Туркменистан, подчеркнув приверженность банка содействию социально-экономическому развитию в регионе.

С 1994 года ИБР одобрил финансирование 33 проектов в Туркменистане на сумму более 1,4 миллиарда долларов США, сосредоточив внимание на таких важнейших секторах, как энергетика, транспорт, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и здравоохранение.

ИБР, многосторонний финансовый институт, обслуживает 57 стран-членов и мусульманские общины в странах, не являющихся членами Банка, способствуя инклюзивному экономическому росту и устойчивому развитию. В Центральной Азии банк играет ключевую роль в мобилизации ресурсов, расширении торговли и поддержке инфраструктурных проектов, которые способствуют долгосрочному процветанию.

Туркменистан, как ключевой партнер, получил значительную выгоду от целевых инвестиций ИБР.

Портфель проектов ИБР в Туркменистане включает несколько преобразующих проектов, направленных на удовлетворение важнейших инфраструктурных и социальных потребностей: