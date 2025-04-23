TEIF 2025: Румынская компания Chimcomplex высоко оценивает инвестиционные возможности химической промышленности Туркменистана

Штефан Вуза, председатель совета директоров Chimcomplex, ведущего производителя и поставщика ключевых химических продуктов в Румынии с 1954 года, представил стратегическое видение ускорения инвестиций в химическую промышленность, уделяя особое внимание Туркменистану. Он выступил с презентацией на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре.

Компания выступает с инициативой создания Туркмено-Румынской химической компании (C.T.R.C.), совместного предприятия Chimcomplex и Концерна «Туркменхимия», нацеленного на содействие промышленному развитию и экономическому сотрудничеству.

Партнерство будет реализовано через четыре ключевых проекта для расширения возможностей химического производства в Туркменистане:

Завод по производству хлоронатрия мощностью 100 000 тонн. Завод по производству полиолов мощностью 40 000 тонн. Завод по производству ПВХ мощностью 140 000 тонн. Производственные установки для выпуска различных химических продуктов, включая гипохлорит, ацетилен, эпсомит, серную кислоту, сульфаты, йод, метанол и калийные удобрения.

Для обеспечения энергоэффективности и устойчивости совместное предприятие также построит две когенерационные установки мощностью 7,5 МВт и 15 МВт. Эти установки обеспечат необходимую электроэнергию и пар для работы химических объектов, оптимизируя эксплуатационные расходы.

Chimcomplex, государственно-частное партнерство, в котором румынское правительство является ключевым акционером, более семи десятилетий остается основой химической промышленности Румынии. Компания специализируется на производстве широкого спектра продукции, включая полиэфирные полиолы, хлор щелочь и оксо-спирты, которые являются неотъемлемой частью различных промышленных процессов. Опыт компании и стратегическое сотрудничество с правительством позиционируют Chimcomplex идеальным партнером для международных проектов..

Почему стоит инвестировать в Туркменистан?

Штефан Вуза настоятельно призывает инвесторов воспользоваться возможностями химической промышленности Туркменистана. Сочетание богатых ресурсов, благоприятной экономической политики и стратегического расположения делает Туркменистан привлекательным направлением для роста и прибыльности. Инвестируя в этот динамичный рынок, заинтересованные стороны могут внести вклад в экономическое развитие и процветание как Туркменистана, так и своих стран.

По его словам, Туркменистан представляет убедительные доводы для инвестиций в химическую промышленность благодаря своим уникальным преимуществам: