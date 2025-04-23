TEIF 2025: Румынская компания Chimcomplex высоко оценивает инвестиционные возможности химической промышленности Туркменистана

Штефан Вуза, председатель совета директоров Chimcomplex, ведущего производителя и поставщика ключевых химических продуктов в Румынии с 1954 года, представил стратегическое видение ускорения инвестиций в химическую промышленность, уделяя особое внимание Туркменистану. Он выступил с презентацией на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре.
Компания выступает с инициативой создания Туркмено-Румынской химической компании (C.T.R.C.), совместного предприятия Chimcomplex и Концерна «Туркменхимия», нацеленного на содействие промышленному развитию и экономическому сотрудничеству.
Партнерство будет реализовано через четыре ключевых проекта для расширения возможностей химического производства в Туркменистане:
- Завод по производству хлоронатрия мощностью 100 000 тонн.
- Завод по производству полиолов мощностью 40 000 тонн.
- Завод по производству ПВХ мощностью 140 000 тонн.
- Производственные установки для выпуска различных химических продуктов, включая гипохлорит, ацетилен, эпсомит, серную кислоту, сульфаты, йод, метанол и калийные удобрения.
Для обеспечения энергоэффективности и устойчивости совместное предприятие также построит две когенерационные установки мощностью 7,5 МВт и 15 МВт. Эти установки обеспечат необходимую электроэнергию и пар для работы химических объектов, оптимизируя эксплуатационные расходы.
Chimcomplex, государственно-частное партнерство, в котором румынское правительство является ключевым акционером, более семи десятилетий остается основой химической промышленности Румынии. Компания специализируется на производстве широкого спектра продукции, включая полиэфирные полиолы, хлор щелочь и оксо-спирты, которые являются неотъемлемой частью различных промышленных процессов. Опыт компании и стратегическое сотрудничество с правительством позиционируют Chimcomplex идеальным партнером для международных проектов..
Почему стоит инвестировать в Туркменистан?
Штефан Вуза настоятельно призывает инвесторов воспользоваться возможностями химической промышленности Туркменистана. Сочетание богатых ресурсов, благоприятной экономической политики и стратегического расположения делает Туркменистан привлекательным направлением для роста и прибыльности. Инвестируя в этот динамичный рынок, заинтересованные стороны могут внести вклад в экономическое развитие и процветание как Туркменистана, так и своих стран.
По его словам, Туркменистан представляет убедительные доводы для инвестиций в химическую промышленность благодаря своим уникальным преимуществам:
- Огромные ресурсы: Туркменистан обладает обширными запасами газа и солей, что обеспечивает конкурентоспособные цены на сырье, используемое в химическом производстве.
- Инвестиционная политика: Страна предлагает стратегические экономические меры для иностранных инвесторов, такие как налоговые льготы, сниженные тарифы и упрощенные регуляторные процессы, что значительно улучшает инвестиционный климат.
- Стратегическое расположение: Туркменистан имеет стратегическое расположение и инфраструктуру, которые создают прочную основу для промышленного развития. В стране работают два нефтеперерабатывающих завода, поставляющих дополнительное сырье по конкурентоспособным ценам.
- Диверсификация: Инвестиции в химическую промышленность способствуют диверсификации экспортных рынков. Стратегия Туркменистана заключается в преобразовании газовых ресурсов в химическую продукцию с добавленной стоимостью, открывая новые рынки и повышая экономическую стабильность.
- Конкурентоспособные цены на энергию: Низкая стоимость газа и электроэнергии является значительным преимуществом для энергоемких производственных отраслей, обеспечивая экономически эффективные операции.
- Гарантии: Инвестиции в Туркменистан поддерживаются финансовыми и гарантийными механизмами европейских институтов совместного гарантирования, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), что снижает финансовые риски и повышает уверенность инвесторов. ///nCa, 23 апреля 2025 г.