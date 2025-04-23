TEIF 2025: PETRONAS высоко ценит энергетический потенциал и партнерство с Туркменистаном

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Тан Тенгку Мухаммад Тауфик Тенгку Камадджаа Азиз, президент и главный исполнительный директор Группы PETRONAS, выступил с речью, в которой подчеркнул растущую значимость Туркменистана как глобального энергетического центра и прочное партнерство между PETRONAS и страной.

Тенгку Тауфик подчеркнул историческое значение Туркменистана как жизненно важного звена на Великом Шелковом пути, соединяющего Восток и Запад и способствующего экономическому и технологическому прогрессу. В 21 веке страна вновь стала ключевым игроком на мировом энергетическом рынке, чему способствовали ее обширные природные ресурсы и дальновидная политика, направленная на диверсификацию экономики.

Он подчеркнул высокие экономические показатели Туркменистана, отметив рост ВВП на 6,3% в 2024 году и прогнозируемый рост на уровне не менее 6,5% в 2025 году. Этот рост отражает мощь промышленной базы страны и четкое видение ее руководства. Благодаря многочисленным достижениям в области искусственного интеллекта Туркменистан также продемонстрировал свою приверженность интеграции цифровых технологий в процесс преобразования инфраструктуры, а также активизации своей промышленности. Это, несомненно, еще больше подготовит страну к ускоренному росту в условиях быстро меняющегося глобального ландшафта.

На протяжении почти трех десятилетий PETRONAS является гордым партнером в нефтегазовом секторе Туркменистана, достигнув значительных успехов с момента своего появления в 1996 году в качестве первого иностранного оператора морских месторождений страны. Тенгку Тауфик упомянул ключевые достижения, включая заключение контракта о разделе продукции для блока 1 и ввод в эксплуатацию первой в Туркменистане системы добычи на Каспии.

Ярким символом этого сотрудничества является завод по переработке газа и наземный газовый терминал в Киянлы мощностью 5 миллиардов кубометров газа и 2,4 миллиона тонн конденсата в год. Этот объект является примером инженерного решения мирового уровня и стратегического взаимодействия между PETRONAS и Туркменистаном, обеспечивая значительные экономические выгоды для региона.

Стремление к социальному воздействию

Помимо развития энергетики, PETRONAS стремится оказывать положительное социальное воздействие на Туркменистан. Инициативы включают в себя развитие квалифицированного человеческого капитала, ремонт школ и спонсорство образовательных программ. Примечательно, что в настоящее время в Технологическом университете ПЕТРОНАС обучаются более 160 туркменских студентов.

Тенгку Тауфик подчеркнул, что партнерство между PETRONAS и Туркменистаном служит ярким примером того, как иностранные инвестиции могут способствовать взаимному прогрессу и общему процветанию. В эпоху глобальной неопределенности такое глубокое и значимое сотрудничество демонстрирует силу взаимовыгодных отношений.

Он подчеркнул, что преобразования и прогресс требуют коллективных действий правительств, инвесторов и лидеров отрасли по разработке политики, распределению ресурсов и стимулированию инноваций.

Поскольку Туркменистан продолжает наращивать свой энергетический потенциал и использовать технологические достижения, PETRONAS остается верным своей роли надежного партнера. Тенгку Тауфик выразил оптимизм по поводу совместного достижения новых целей, что будет способствовать укреплению общего видения устойчивого роста и процветания. ///nCa, 23 апреля 2025 г.