“Двигатели возможностей, центры уязвимости” – Форум ООН призывает к срочным действиям по решению растущих проблем в городах Азии и Тихоокеанского региона

В то время как Азиатско–Тихоокеанский регион переживает беспрецедентные городские преобразования, поскольку к 2050 году в городах будет проживать на 1,2 миллиарда больше людей, что примерно вдвое превышает численность населения стран АСЕАН, руководители правительств, градостроители и эксперты в области развития открыли сегодня 81–ю сессию Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), призывая к укреплению регионального сотрудничества для формирования устойчивого городского будущего.

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алисджабана подчеркнула настоятельную необходимость переосмысления того, как растут и функционируют города. “Урбанизация – это больше, чем просто управление экономическим ростом, это превращение городов в центры инноваций, жизнестойкости и равенства”, – сказала она.

Хотя города уже давно являются движущими силами экономического роста, быстрая урбанизация региона усиливает социальное и экологическое давление. Каждый третий городской житель по-прежнему не имеет доступа к основным услугам. Изменение климата приводит к повышению температуры, а повышение уровня моря и экстремальные наводнения угрожают прибрежным мегаполисам. Значительная часть городского населения по-прежнему живет в бедности, многие из них живут в трущобах или неформальных поселениях.

“Вот парадокс, с которым мы сталкиваемся”, – добавила Алисджабана. “Наши города – это источники возможностей, но также и центры уязвимости. Но надежда есть”.

“С более чем 2,2 миллиардами городских жителей и семью крупнейшими мегаполисами мира [Азиатско-Тихоокеанский регион] находится на переднем крае глобальных градостроительных решений. Работая сообща, мы можем устранить неравенство, смягчить последствия изменения климата и расширить права и возможности женщин, одновременно привлекая инвестиции, которые способствуют достижению множества ЦУР”, – заявила заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Дж. Мохаммед.

“Городские районы по всему региону по-прежнему испытывают на себе воздействие социальной, экономической и климатической уязвимости совершенно по-разному. Это не позволяет городским жителям в равной степени пользоваться преимуществами экономического роста”, – поделился Филимон Ян, председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В первый день сессии с заявлениями выступили премьер-министр Таиланда, главный советник Бангладеш, а также несколько министров со всего региона. Они выделили приоритетные задачи, на которых должны сосредоточиться правительства, такие как согласование национальной и местной политики в таких областях, как жилищное строительство и транспорт, улучшение сбора данных на субнациональном уровне для разработки основанной на фактических данных городской политики, укрепление городского планирования для удовлетворения потребностей стареющего населения и растущих сообществ мигрантов, а также диверсификация городского финансирования за счет укрепления муниципальных систем доходов.

“У нас должно быть хорошо спланированное городское развитие, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов. Мы должны инвестировать в инклюзивные, зеленые и жизнеспособные города, укрепляя городскую сеть и сотрудничество между городами, активно планируя демографические изменения и мобилизуя диверсифицированное финансирование”, – заявила Арзу Рана Деуба, министр иностранных дел Непала, которая была избрана председателем 81-й сессии.

Обсуждения на сессии основаны на результатах нового исследования ЭСКАТО “Трансформация городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: от роста к устойчивости”, в котором предлагаются политические решения и демонстрируются города региона, которые уже являются пионерами изменений. В докладе подчеркивается преобразующая роль зеленой инфраструктуры, интеллектуальных технологий и инклюзивного городского планирования в создании городов, которые будут работать для всех. В нем также содержится призыв к скоординированным действиям на всех уровнях и предупреждение о том, что Цели устойчивого развития (ЦУР) не могут быть достигнуты без участия городов.

“Местные и региональные власти играют решающую роль в разработке и внедрении устойчивых решений этих городских проблем. Фактически, две трети целей в области устойчивого развития зависят от действий на местном уровне”, – подчеркнул Боб Рей, президент Экономического и Социального совета (ЭКОСОС).

Ожидается, что 81-я сессия ЭСКАТО завершится в пятницу одобрением региональных резолюций, охватывающих, среди прочего, укрепление сотрудничества в области водных ресурсов и изменения климата, устойчивое развитие городов и содействие устойчивому развитию стран со средним уровнем дохода. ///nCa, 21 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ЭКСКАТО, Фото ЭСКАТО/Pathumporn Thonking)