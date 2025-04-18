«Весь мир — одна семья»: в Ашхабаде прошёл конкурс ораторского искусства среди студентов на китайском языке

В стенах Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади прошёл конкурс ораторского искусства среди студентов, изучающих китайский язык. Мероприятие было приурочено к Международному дню китайского языка и организовано Посольством Китайской Народной Республики при поддержке Министерства образования и Министерства иностранных дел Туркменистана.

В конкурсе приняли участие студенты-китаисты из ведущих вузов страны: Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного педагогического института имени Сеидназара Сейди, а также самого Института мировых языков.

С приветственными речами к участникам обратились проректор по учебной части Института мировых языков Сельби Батырова и советник Посольства КНР в Туркменистане Чжун Хуа. В своём выступлении Чжун Хуа подчеркнула значение китайского языка как инструмента межкультурного диалога и международного партнёрства.

«Язык и письменность являются важной частью цивилизации, а также связующим звеном, укрепляющим международное сотрудничество между странами, и золотым ключом к будущему человечества. В частности, с реализацией инициативы «Один пояс, один путь» китайский язык открыл новые возможности для молодежи из разных стран и внес вклад в развитие многих культур мира», — отметила она.

Тематика конкурса — «Весь мир — одна семья» — перекликалась с идеями Международного года мира и доверия, провозглашённого по инициативе Туркменистана. Участники продемонстрировали не только блестящее владение китайским языком, но и глубокие знания в области истории, литературы и культурных традиций Китая и Туркменистана.

Международный День Китайского языка был учрежден ООН в 2010 году и официально отмечается 20 апреля. Дата выбрана в память о Цан Цзе — легендарном основателе китайской письменности. Дата 20 апреля была выбрана для того, чтобы «воздать должное Цан Цзе, который изобрёл китайскую письменность около 5000 лет назад.

Кульминацией мероприятия стало награждение победителей и участников конкурса.

Главный приз — первое место — завоевала Ширин Мухамметкурбанова (Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади).

Второе место поделили Курбанова Нигара (Туркменский государственный педагогический институт им. Сеидназара Сейди) и Сабина Шохратджанова (Туркменский государственный университет им. Махтумкули).

Третье место заняли сразу три участника: Рустеммырад Гулниязов, Султан Нурмаммедова (Международный университет гуманитарных наук и развития) и Амандурсун Гельдымырадова (Туркменский национальный институт мировых языков).

Помимо конкурсных выступлений, зрителей порадовали музыкально-танцевальные номера: звучали китайские песни, исполнялись народные танцы, включая зажигательный туркменский танец куштдепди.

По данным организаторов, сегодня китайский язык преподаётся в 10 высших и ряде средних учебных заведений Туркменистана. Общее число изучающих язык Поднебесной в Туркменистане превышает 8000 человек, а преподавание в вузах ведут как местные специалисты, так и три преподавателя из Китая. ///nCa, 17 апреля 2025 г.

Несколько фото с мероприятия: