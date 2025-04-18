В Турецкой Республике прошла научно-практическая конференция, посвящённая 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

18 апреля 2025 года Посольство Туркменистана в Турции совместно с университетом Коджатепе города Афьон-Карахисар организовало научно-практическую конференцию «30-летие статуса Постоянного Нейтралитета Туркменистана: отношения между Туркменистаном и Турецкой Республикой».

В мероприятии принял участие глава Администрации города Афьон-Карахисар Кубра Гуран Йигитбашы, ректор университета Коджатепе Мехмет Каракаш, а также представители общественно-политических организаций, творческого и научного сообщества Турции, студенческая молодёжь и СМИ.

В своих выступлениях участники конференции отметили, что конструктивный внешнеполитический курс Туркменистана и выдвигаемые Президентом Сердаром Бердымухамедовым созидательные инициативы обретают широкую поддержку на мировой арене. Подтверждением тому служит принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюций «Международный год мира и доверия, 2025 год» и «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Также, выступившими была отмечена большая значимость и востребованность в современном мире философии международных отношений «Диалог гарантия мира», объявленной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Было констатировано, что нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в упрочение мира и безопасности на планете, в укрепление взаимопонимания, дружественных и доверительных отношений, плодотворного сотрудничества между государствами и народами, достижение Целей устойчивого развития.

Кроме того, в рамках конференции представители Посольства Туркменистана проинформировали участников о намеченных к проведению в Туркменистане и за рубежом праздничных мероприятий, приуроченных к «Международному году мира и доверия», а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершение конференции участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный постоянному нейтралитету Туркменистана. ///nCa, 18 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)