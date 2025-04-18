В Киеве прошла презентация историко-культурного наследия Туркменистана по случаю Международного дня памятников и исторических мест и 50-летия музея Махтумкули

17 апреля 2025 года Посольство Туркменистана в Украине и Библиотека имени Махтумкули в г. Киеве провели культурно-образовательное мероприятие по случаю Международного дня памятников и исторических мест и 50-летия со дня основания библиотечного музея Махтумкули, в рамках Международного года мира и доверия и празднования 30-летия Нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся Лицея № 281 г. Киева, читатели и сотрудники библиотеки им. Махтумкули, дипломаты и туркменская молодежь.

Дипломатические сотрудники Посольства Туркменистана организовали презентацию на тему «Историко-культурное наследие Туркменистана: путешествие выдающимися местами Великого Шелкового пути». В ней рассказали об уникальной трассе, соединявшей древние цивилизации, где формировалась туркменская культура и караванными путями распространилась по всему миру. На территории Туркменистана, ставшего перекрёстком евразийских торговых путей, сохранились различные историко-культурные и археологические памятники.

Дипломаты поведали историю древних городов Древний Мерв, Куняургенч и Ниса, которые в наши дни стали музеями под открытым небом и включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о других государственных историко-культурных заповедниках. В этом контексте отмечены усилия и меры руководства нашей страны по совершенствованию сферы культуры, изу­чению, охране и бережному сохранению историко-культурных и природных памятников, тесному сотрудничеству с ЮНЕСКО по увеличению количества объектов для их внесения в Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В преддверии Национального праздника туркменского скакуна, акцент сделан на номинации «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней», внесенной в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а также на развитии коневодческой отрасли и заботе о благородной породе Ахалтекинских скакунов.

Дипломаты напомнили общественности, что в нынешнем Международном году мира и доверия Туркменистан отмечает 30-летие Нейтралитета, рассматривая эти знаковые события как важный период для международных усилий по обеспечению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Представители Посольства поздравили руководство и сотрудников библиотеки с 50-летием со дня основания музея Махтумкули и отметили высокую культурную роль музея и деятельности библиотеки в популяризации наследия туркменского народа и творчества выдающегося мастера слова Махтумкули Фраги, а также в развитии тесного культурного взаимодействия народов двух стран.

И.о. директора библиотеки им. Махтумкули Юлия Лопата рассказала участникам об истории основания музея и его культурно-просветительской роли в развитии диалога культур народов Туркменистана и Украины в течении полувека. Выразила глубокую благодарность туркменской стороне за постоянную поддержку в деле пополнения книжного фонда новой туркменской литературой, а музея – новыми интересными экспонатами. Отдельно Юлия Лопата поблагодарила за переданные в дар от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и при содействии Министерства культуры Туркменистана уникальные образцы богатого наследия туркменского народа и его духовных традиций, продемонстрировав их участникам мероприятия в ходе посещения комнаты-музея.

Древние архитектурные памятники, грациозные Ахалтекинские скакуны и другие национальные достояния продемонстрированы участникам в форме видео сюжетов и в рамках фотовыставки.

Традиционно звучала поэзия на туркменском, украинском и английском языках. Представитель туркменской диаспоры посвятил юбилейному году стихотворение Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – Родина мира и доверия», а представители библиотеки прочли стихотворения выдающегося туркменского поэта, мыслителя Востока и мира Махтумкули Фраги. ///nCa, 18 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с посольством Туркменистана в Украине).