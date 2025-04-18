Туркменистан ввел в миграционное законодательство положение об электронной визе

В Туркменистане вступили в силу поправки и дополнения в Закон Туркменистана «О миграции», которые вводят в национальное законодательство положения об электронной визе.

Закон Туркменистана О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О миграции» опубликован на сайте «Туркменистан: Золотой Век» – https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/94051/zakon-turkmenistana-o-vnesenii-dopolnenij-i-izmenenij-v-zakon-turkmenistana-o-migracii

Согласно дополнениям, электронная виза (e-Visa) – документ, оформляемый в электронном виде в информационной системе уполномоченными государственными органами Туркменистана, разрешающий иностранным гражданам, лицам без гражданства въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана, а также транзитный проезд через территорию Туркменистана.

В соответствии с целями прибытия в Туркменистан иностранным гражданам, лицам без гражданства выдаются визы или оформляются электронные визы.

Оформление электронных виз осуществляется в информационной системе Государственной миграционной службы Туркменистана.

Категории и виды электронных виз, порядок их оформления, выдачи и продления срока действия устанавливаются Президентом Туркменистана.

При оформлении электронных виз не требуются оформление и выдача приглашений для прибытия в Туркменистан.

Об оформлении приглашения в электронном виде или оформлении электронной визы в информационной системе Государственной миграционной службы Туркменистана направляется уведомление в письменном или электронном виде в дипломатические представительства, консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах, органы миграционной службы Туркменистана.

Формы письменных и электронных обращений, перечень документов, прилагаемых к обращению, порядок подачи обращения, а также образцы визового стикера и электронной визы утверждаются Государственной миграционной службой Туркменистана. ///nCa, 18 апреля 2025 г.