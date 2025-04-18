TurkmenExpo совместно с Торгово-промышленной палатой Туркменистана приглашает всех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса, на эксклюзивный тренинг

TurkmenExpo совместно с Торгово-промышленной палатой Туркменистана приглашает всех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса на международном уровне, участии в международных выставках и изучении передового опыта, на эксклюзивный тренинг, который проведет авторитетный представитель Messe Frankfurt — Юрген Верц (Mr. Jürgen Werz) 1 мая 2025 года в Ашхабаде, в рамках Международной выставки ITSE 2025.

Тема тренинга: «Как успешно организовать участие в выставке Messe Frankfurt? Уровень A»

Этот тренинг –не просто лекция, а интенсивный курс, разработанный для того, чтобы вооружить вас практическими знаниями и навыками, необходимыми для достижения максимального результата от участия в международных выставках. Mr. Jürgen Werz, обладая многолетним опытом и глубоким пониманием специфики выставочного бизнеса, поделится ценными инсайтами и эффективными стратегиями.

Программа тренинга охватывает ключевые направления подготовки и участия в выставках:

• Модуль 1 – До начала выставки: Подготовка к участию в выставке, планирование и постановка целей. Узнайте, как правильно определить цели участия, разработать эффективную стратегию, выбрать функциональный стенд и подготовить привлекательные маркетинговые материалы.

• Модуль 2 – Во время выставки: Управление стендом, установление контактов с клиентами и работа на месте. Научитесь эффективно управлять работой стенда, привлекать внимание посетителей, устанавливать прочные деловые связи и проводить результативные переговоры.

• Модуль 3 – После выставки: Анализ результатов, поддержание деловых связей и определение возможностей для роста. Освойте методы анализа эффективности участия в выставке, научитесь поддерживать связь с новыми контактами и выявлять возможности для дальнейшего развития бизнеса.

• Модуль 4 – Мой личный план участия в выставке: Подготовка индивидуального плана для вашего бизнеса и координация действий. Разработайте свой собственный, индивидуальный план участия в выставках, который будет учитывать специфику вашего бизнеса и поможет достичь поставленных целей.

Дата проведения: 1 мая 2025 года

Место проведения: Здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана, г. Ашхабад

Пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_CXSBzrAMFVUXQC7pgJZuT5XoF4uSlvyctKRVs5SFHYHEQ/viewform

Количество мест ограничено – успейте зарегистрироваться заранее!

Этот тренинг станет вашим ключом к успешному участию в выставках Messe Frankfurt и откроет новые возможности для развития вашего бизнеса на международном уровне.

Дополнительную информацию можно получить здесь:

Айлар Баллыева, моб.тел: +99362552880

Email: aylar.ballyyeva@turkmenexpo.com

https://turkmenexpo.com

///nCa, 18 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с TurkmenExpo)