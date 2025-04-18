TEIF 2025 откроет новые горизонты для энергетики, инвестиций и технологического сотрудничества

Куала-Лумпур, апрель 2025. Туркменистан выходит на новый уровень экономической дипломатии. TEIF 2025, который пройдет 23–24 апреля в ультрасовременном Конференц-центр Куала-Лумпура (KLCC), обещает стать ключевым событием года в области энергетики, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Однако, как это характерно для международных форумов, ключевые процессы разворачиваются еще до официального открытия. Предфорумные сессии TEIF 2025 не только определяют направления дискуссий, но и служат практической демонстрацией интеграции технологий, образования и энергетики для оперативного решения актуальных задач.

Когда алгоритмы бурят скважины: нефтегазовая трансформация через искусственный интеллект

Первая предфорумная сессия, организованная совместно с Общество инженеров-нефтяников (SPE) Секция в Куала-Лумпур, задаст технически насыщенный и стратегически ориентированный тон. В сессии примут участие представители таких организаций, как PETRONAS, Ad Terra Asia и Научно-исследовательский институт природного газа Государственного концерна «Туркменгаз».

Как отметил управляющий директор Ad Terra Asia Икрам Рахим: «Будущее добычи углеводородов уже не в долотах и насосах – оно в коде».

В центре обсуждения – искусственный интеллект в нефтегазовом секторе: от автоматизации бурения и интеллектуального мониторинга пластов до прогнозной аналитики в логистике и управления выбросами.

Для Туркменистана, обладающего обширными запасами природного газа, применение искусственного интеллекта означает не просто цифровую трансформацию, но и стратегическую переориентацию на повышение эффективности, безопасности и экологичности производства. Эта тема органично перейдет в повестку основной панели форума, посвященной декарбонизации и цифровизации отрасли.

Межкультурные мосты: образование, туризм и бизнес-среда как вектор устойчивого развития

Вторая предфорумная сессия объединит представителей академических кругов, министерств и бизнеса Туркменистана и Малайзии. В обсуждении примут участие заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев, ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева Байраммырат Атаманов и представитель МИД Малайзии Ахмад Розиан Абд. Гани.

Участники обсудят вопросы образовательного обмена, развития академических и научных программ, а также устойчивого туризма и расширения гуманитарного и цифрового сотрудничества. Особое внимание будет уделено подготовке специалистов для новой энергетики, организации международных стажировок и запуску совместных стартапов в сферах искусственного интеллекта, устойчивого развития, экотуризма и кибербезопасности.

TEIF 2025: Глобальная платформа для инвестиций и перехода к «умной» энергетике

Основная программа TEIF 2025 будет проходить в течение двух дней и объединит ведущих представителей деловых и политических кругов Центральной и Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока, а также международных организаций.

Центральные темы форума (agenda):

Превращение природного газа в добавленную стоимость:

Глубокая переработка и развитие газохимии,

Водородные технологии и экологически чистое топливо,

Экспорт продукции с высокой степенью готовности.

• Цифровая трансформация энергетики:

Применение блокчейн-технологий в логистике,

Индустриальные решения на основе искусственного интеллекта.

• Реализация инфраструктурных мегапроектов:

Модернизация морских портов и терминалов,

Развитие «зелёных» логистических коридоров,

Использование спутниковых телекоммуникаций в энергетике и транспорте.

• Электроэнергетическая интеграция Азии и инвестиции.

• Укрепление международного партнёрства через проект ТАПИ и создание региональных транспортно-энергетических хабов.

• Инвестиционные стратегии в сферах IТ, транспорта, телекоммуникаций и устойчивого развития городов.

Мягкая сила и твёрдая энергия: Туркменистан как центр диалога и развития

TEIF 2025 проходит в период, имеющий особое значение для международной дипломатии – в рамках Международного года мира и доверия, провозглашённого ООН по инициативе Туркменистана. Это придает форуму политическую и символическую значимость.

Сегодня, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, Туркменистан выступает в роли моста между регионами, цивилизациями и интересами. Его энергетический потенциал не только экономический актив, но и инструмент для конструктивного взаимодействия, укрепления доверия и расширения сотрудничества.

TEIF 2025 – это не просто инвестиционный форум, а платформа для диалога, партнерства и устойчивого будущего. ///nCa, 18 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)