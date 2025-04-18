TEIF 2025 откроет новые горизонты для энергетики, инвестиций и технологического сотрудничества

Куала-Лумпур, апрель 2025. Туркменистан выходит на новый уровень экономической дипломатии. TEIF 2025, который пройдет 23–24 апреля в ультрасовременном Конференц-центр Куала-Лумпура (KLCC), обещает стать ключевым событием года в области энергетики, устойчивого развития и международного сотрудничества.
Однако, как это характерно для международных форумов, ключевые процессы разворачиваются еще до официального открытия. Предфорумные сессии TEIF 2025 не только определяют направления дискуссий, но и служат практической демонстрацией интеграции технологий, образования и энергетики для оперативного решения актуальных задач.
Когда алгоритмы бурят скважины: нефтегазовая трансформация через искусственный интеллект
Первая предфорумная сессия, организованная совместно с Общество инженеров-нефтяников (SPE) Секция в Куала-Лумпур, задаст технически насыщенный и стратегически ориентированный тон. В сессии примут участие представители таких организаций, как PETRONAS, Ad Terra Asia и Научно-исследовательский институт природного газа Государственного концерна «Туркменгаз».
Как отметил управляющий директор Ad Terra Asia Икрам Рахим: «Будущее добычи углеводородов уже не в долотах и насосах – оно в коде».
В центре обсуждения – искусственный интеллект в нефтегазовом секторе: от автоматизации бурения и интеллектуального мониторинга пластов до прогнозной аналитики в логистике и управления выбросами.
Для Туркменистана, обладающего обширными запасами природного газа, применение искусственного интеллекта означает не просто цифровую трансформацию, но и стратегическую переориентацию на повышение эффективности, безопасности и экологичности производства. Эта тема органично перейдет в повестку основной панели форума, посвященной декарбонизации и цифровизации отрасли.
Межкультурные мосты: образование, туризм и бизнес-среда как вектор устойчивого развития
Вторая предфорумная сессия объединит представителей академических кругов, министерств и бизнеса Туркменистана и Малайзии. В обсуждении примут участие заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев, ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева Байраммырат Атаманов и представитель МИД Малайзии Ахмад Розиан Абд. Гани.
Участники обсудят вопросы образовательного обмена, развития академических и научных программ, а также устойчивого туризма и расширения гуманитарного и цифрового сотрудничества. Особое внимание будет уделено подготовке специалистов для новой энергетики, организации международных стажировок и запуску совместных стартапов в сферах искусственного интеллекта, устойчивого развития, экотуризма и кибербезопасности.
TEIF 2025: Глобальная платформа для инвестиций и перехода к «умной» энергетике
Основная программа TEIF 2025 будет проходить в течение двух дней и объединит ведущих представителей деловых и политических кругов Центральной и Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока, а также международных организаций.
Центральные темы форума (agenda):
Превращение природного газа в добавленную стоимость:
- Глубокая переработка и развитие газохимии,
- Водородные технологии и экологически чистое топливо,
- Экспорт продукции с высокой степенью готовности.
• Цифровая трансформация энергетики:
- Применение блокчейн-технологий в логистике,
- Индустриальные решения на основе искусственного интеллекта.
• Реализация инфраструктурных мегапроектов:
- Модернизация морских портов и терминалов,
- Развитие «зелёных» логистических коридоров,
- Использование спутниковых телекоммуникаций в энергетике и транспорте.
• Электроэнергетическая интеграция Азии и инвестиции.
• Укрепление международного партнёрства через проект ТАПИ и создание региональных транспортно-энергетических хабов.
• Инвестиционные стратегии в сферах IТ, транспорта, телекоммуникаций и устойчивого развития городов.
Мягкая сила и твёрдая энергия: Туркменистан как центр диалога и развития
TEIF 2025 проходит в период, имеющий особое значение для международной дипломатии – в рамках Международного года мира и доверия, провозглашённого ООН по инициативе Туркменистана. Это придает форуму политическую и символическую значимость.
Сегодня, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, Туркменистан выступает в роли моста между регионами, цивилизациями и интересами. Его энергетический потенциал не только экономический актив, но и инструмент для конструктивного взаимодействия, укрепления доверия и расширения сотрудничества.
TEIF 2025 – это не просто инвестиционный форум, а платформа для диалога, партнерства и устойчивого будущего. ///nCa, 18 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)