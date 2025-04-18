Алишер Кадиров, руководитель Отдела ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан

Международное экспертное сообщество с особым вниманием следит за трансформацией роли региональной дипломатии в современном мире. Дипломатический диалог между различными регионами становится ключевым инструментом не только для укрепления международных связей, но и для эффективного решения глобальных проблем в условиях растущей взаимозависимости государств.

В этом контексте формат сотрудничества между Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и странами Центральной Азии (ЦА) представляет собой уникальную модель межрегионального взаимодействия. Уникальность данного формата заключается в том, что он объединяет два геостратегически важных региона, каждый из которых обладает собственной спецификой развития, но при этом имеет глубокие исторические, культурные и религиозные связи.

Историческая перспектива дипломатических отношений

Взаимодействие Центральной Азии и Аравийского полуострова, насчитывающее более двух тысячелетий, претерпело несколько значимых трансформаций.

Великий шелковый путь, сформировавшийся во II веке до н.э., создал первую систему устойчивых экономических контактов между регионами. Центральноазиатские государства служили ключевыми транзитными пунктами, через которые осуществлялся обмен товарами – от китайского шелка и самаркандской бумаги до аравийских благовоний и драгоценностей.

Распространение ислама в VIII веке придало этому взаимодействию духовное и интеллектуальное измерение. Самарканд, Бухара и другие города превратились в научные центры исламского мира. Выдающиеся ученые Центральной Азии – аль-Бухари, аль-Хорезми, Ибн Сина – создали труды, ставшие фундаментальными для всей исламской цивилизации.

С XVI века традиционные связи ослабли из-за геополитических изменений и открытия морских торговых путей. В XX столетии советская изоляция еще больше отдалила регионы друг от друга.

Обретение независимости центральноазиатскими государствами в 1991 году открыло новую страницу взаимоотношений.

Ключевые этапы формирования дипломатического диалога

Формирование систематического дипломатического диалога между ССАГЗ и Центральной Азией прошло несколько важных этапов, каждый из которых внес существенный вклад в развитие сотрудничества между двумя регионами.

Первый этап (1991-2000 гг.) стал временем становления двусторонних отношений, в ходе которого стороны знакомились с политическими системами и экономическими возможностями друг друга. В этот период были открыты первые дипломатические представительства и заключены базовые межгосударственные соглашения, преимущественно рамочного характера. Сотрудничество развивалось постепенно, поскольку обеим сторонам требовалось время для лучшего понимания специфики и перспектив взаимодействия между Центральной Азией и странами ССАГЗ.

Второй этап (2001-2010 гг.) ознаменовался развитием двусторонних отношений и формированием правовой базы взаимодействия. В этот период были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве в различных сферах, включая экономику, культуру, образование. Особенно необходимо отметить активизацию торгово-экономического и финансово-инвестиционного взаимодействия.

В данное время были реализованы первые крупные инвестиционные проекты с участием арабского капитала в Центральной Азии. Основные направления включали: развитие ирригационных систем и модернизация аграрной инфраструктуры в Узбекистане и Казахстане, реализация нефтегазовых проектов в Туркменистане, поддержка гуманитарных и образовательных инициатив в Таджикистане и Кыргызстане.

Третий этап (2011-2020 гг.) характеризовался диверсификацией направлений сотрудничества и первыми попытками институционализации диалога, наблюдалось расширение сфер взаимодействия, включение в повестку вопросов безопасности, противодействия терроризму, экологии. Примечательно, что начались первые контакты на многосторонней основе, в частности, в формате встреч министров иностранных дел.

Значимым дипломатическим событием этого времени стало заседание министров иностранных дел Центральной Азии и Лиги арабских государств, состоявшееся в 2014 году в Эр-Рияде, которое заложило концептуальную основу для последующей интенсификации межрегионального диалога. Данная встреча послужила институциональным прецедентом для формирования более фокусированного формата взаимодействия Центральная Азия-ССАГЗ.

Аналитики отмечают, что результаты совещания в столице КСА продемонстрировали значительный потенциал кооперации между государствами двух регионов, что стимулировало политические элиты к поиску более эффективных форматов сотрудничества.

Следует подчеркнуть, что одним из ключевых факторов, способствовавшим активизации взаимодействия между двумя регионами, стали внутренние реформы в странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане, а также укрепление регионального сотрудничества внутри Центральной Азии. Эти процессы создали более благоприятные условия для развития внешних связей и привлечения иностранных инвестиций.

В этом контексте можно отметить и формирование «Самаркандского консенсуса» в 2017 году. В ходе Международной конференции высокого уровня в Самарканде государства Центральной Азии консолидировали свои позиции по вопросам регионального взаимодействия, заложив основу для более системного сотрудничества. Международное признание этой инициативы было закреплено в июне 2018 года принятием Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции, поддерживающей региональные интеграционные процессы. Данные события создали благоприятные условия для последующего формирования более комплексных форматов международного сотрудничества, включая диалог ЦА-ССАГЗ.

Четвертый этап (2021г. по настоящее время) знаменует переход двустороннего сотрудничества в многосторонний формат. Кульминацией этого процесса стал исторический первый саммит ССАГЗ-ЦА, который открыл новую главу в отношениях между регионами.

Этому событию предшествовала тщательная подготовка, состоящая из серии консультаций на экспертном уровне; многоэтапные переговоры министров иностранных дел; разработка комплексной повестки сотрудничества.

Первый саммит ССАГЗ-ЦА в Джидде

19 июля 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся первый исторический саммит глав государств Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии. Это событие ознаменовало новый этап в отношениях между двумя регионами и заложило основу для систематического многостороннего сотрудничества.

В саммите, на котором председательствовал Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии, Наследный принц шейх Мухаммед бин Салман бин Абдельазиз Аль Сауд, приняли участие президенты всех пяти центральноазиатских республик и лидеры стран-членов ССАГЗ.

Открывая саммит, наследный принц Саудовской Аравии подчеркнул историческую связь между регионами и отметил экономический потенциал сотрудничества: «Наш сегодняшний саммит является лишь продолжением этих связей, чтобы заложить многообещающий старт, основанный на нашем историческом наследии, возможностях, человеческих ресурсах и экономическом росте, который способствовал тому, что валовой продукт наших стран достиг почти 2,3 трлн долларов США».

Важнейшим результатом саммита стало принятие Совместного плана действий между ССАГЗ и странами Центральной Азии на 2023-2027 годы. Этот документ определил основные направления сотрудничества, включая политический диалог и вопросы безопасности, экономическое сотрудничество и инвестиционные возможности, укрепление связей между народами и установление эффективных партнерских отношений между деловыми секторами.

«Мы приветствуем принятие совместного плана действий между Советом сотрудничества и странами Центральной Азии на период с 2023 по 2027 год. Он предполагает работу над вопросами политической стабильности, укрепление диалога, взаимодействие в сфере экономики и инвестиций, а также установления эффективных партнерских отношений», – сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Он призвал участников саммита активизировать усилия, направленные на обеспечение энергетической безопасности и устойчивости глобальных цепочек поставок продовольствия.

Главы государств Центральной Азии выступили с конкретными предложениями по развитию сотрудничества.

В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал создание совместного совета инвесторов с участием представителей бизнеса и первое его заседание провести в Самарканде, подчеркнул актуальность создания зоны свободной торговли со странами Залива, призвал партнеров принять активное участие в проекте по строительству Трансафганской железной дороги, которая соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту. Он также выдвинул инициативу организовать единое безвизовое туристическое пространство «Залив – Центральная Азия».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Залива участвовать в строительстве железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1». Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за создание механизма встреч министров сельского хозяйства и развитие сотрудничества в энергетической сфере. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в своей речи остановился на создании специализированного Фонда инвестиций и поддержки развития, а Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов озвучил инициативу учредить совместный Транспортный комитет стран формата «Центральная Азия – ССАГПЗ».

Лидеры подчеркнули важность укрепления политических и стратегических отношений на коллективном и двустороннем уровнях, а также продолжения политической координации для достижения региональной и международной безопасности и стабильности. В этих целях был создан постоянно действующий механизм – совещание министров иностранных дел стран ЦА и ССАГЗ, который должен обеспечить регулярный политический диалог между регионами.

Одним из ключевых решений саммита стало определение Узбекистана в качестве страны-организатора следующего саммита.

Второй саммит в Самарканде

После успешного проведения Первого саммита ССАГЗ-Центральная Азия началась активная подготовка ко Второму саммиту, который должен состояться в Узбекистане в мае 2025 года. Выбор Самарканда – одного из древнейших городов Центральной Азии, имеющего богатую историю и культурное наследие, в качестве места проведения саммита является символичным. Этот город на протяжении столетий функционировал как ключевой центр коммерческих связей, интеллектуального прогресса и международной дипломатии.

С точки зрения исторической перспективы, из Самарканда мироздание всегда воспринималось как целостная и неразделимая сущность, лишенная искусственных барьеров и фрагментации. Именно эта концепция составляет сердцевину уникального феномена, известного как «Самаркандский консенсус». В современных условиях на фундаменте этой философии формируется принципиально новая парадигма международного взаимодействия.

Подготовка ко второму саммиту включает ряд важных мероприятий, направленных на реализацию договоренностей, достигнутых на первом саммите, и формирование повестки предстоящей встречи на высшем уровне. В декабре 2024 года в ходе телефонной беседы Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани были обсуждены вопросы подготовки ко второму саммиту.

Важным этапом в подготовке к саммиту стала Вторая министерская встреча стратегического диалога между ССАГЗ и Центральной Азией, которая состоялась в Ташкенте 15 апреля 2024 года. В рамках этой встречи был проведен обзор реализации результатов первого саммита и намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.

По итогам встречи министры подчеркнули необходимость развития торгово-экономических связей между регионами, включая сотрудничество в обеспечении устойчивых цепочек поставок, транспортных и транзитных связей, продовольственных, энергетических и водных ресурсов, а также реализации совместных инвестиционных проектов и развития чистой энергетики. Особое внимание было уделено подготовке к первому Инвестиционному форуму стран Персидского залива и Центральной Азии, который состоялся в Эр-Рияде 29 мая прошлого года.

Среди ожидаемых результатов саммита в Самарканде – принятие новых стратегических документов, определяющих дальнейшее развитие сотрудничества между двумя регионами, запуск ряда совместных проектов и инициатив, а также укрепление институциональной основы взаимодействия. Особое внимание предполагается уделить вопросам цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, устойчивой экономики и интеллектуального сельского хозяйства.

Узбекистан, выступая в качестве страны-организатора, активно готовится к проведению саммита, применяя опыт организации других международных мероприятий.

В частности, по аналогии с подготовкой к недавнему саммиту «Центральная Азия – Европейский Союз», который прошел в Самарканде в 3-4 апреля 2025 года, ожидается масштабная работа по обеспечению безопасности, логистики и инфраструктуры для мероприятия высокого уровня.

Одной из ключевых задач при подготовке к саммиту является обеспечение преемственности и дальнейшего развития результатов, достигнутых на первом саммите, а также формирование долгосрочной стратегии сотрудничества, учитывающей интересы всех стран-участниц и отвечающей на актуальные вызовы современности.

Ключевые направления сотрудничества стран ЦА и ССАГЗ

Экономическое сотрудничество и инвестиции представляют собой фундаментальное направление взаимодействия между ССАГЗ и Центральной Азией. Аналитики отмечают, что экономическая деятельность стран Залива в Центральной Азии значительно расширилась в последние годы, что связано как с диверсификацией экономик стран ССАГЗ, так и с улучшением инвестиционного климата в центральноазиатских государствах.

Одним из ключевых факторов, определяющих интерес стран ССАГЗ к Центральной Азии, является стремление диверсифицировать свои экономики и снизить зависимость от нефтегазового сектора. В этом контексте стратегии долгосрочного развития, принятые во всех странах Залива и направленные на создание независимой от нефти экономики и инвестирование в «зеленые» технологии, находит отклик в странах Центральной Азии, которые рассматривают инновационный прогресс ССАГЗ в качестве привлекательной модели развития.

Центральная Азия – это перспективный емкий рынок с более 80 миллионами потребителей. В регионе сосредоточено 7% мировых запасов нефти и газа, большие залежи редкоземельных критических материалов. Запасы по 10 имеющимся в регионе критическим материалам составляют от 5,2% до 38,6%.

По оценкам ООН, к 2050 году население региона превысит 100 миллионов человек. При этом регион будет оставаться одним из самых молодых – средний возраст населения будет около 30 лет.

За последние 7 лет экономика региона выросла с 273,3 млрд долларов до 450 млрд долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для инвестиций и торговли.

Важной особенностью экономического сотрудничества является его многовекторный характер. Инвестиции из стран ССАГЗ направляются в различные сектора экономики центральноазиатских государств, включая энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, недвижимость, туризм и финансовый сектор.

Особенно активно развивается сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Ведущие компании из стран ССАГЗ, включая ACWA Power, Masdar, Mubadala, TACA и Nebras Power, активно участвуют в реализации проектов строительства солнечных и ветряных электростанций в Центральной Азии. В частности, в Узбекистане планируется строительство объектов общей мощностью более 15 гигаватт, включая энергохранилища, что способствует развитию устойчивой энергетики и внедрению передовых технологий в регионе.

Разработка комплексной дорожной карты сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и создание исследовательской программы на базе Университета по климату в Узбекистане позволили бы синергетически объединить технологический потенциал стран Залива с природными ресурсами Центральной Азии.

Отдельное внимание уделяется формированию эффективных механизмов стимулирования инвестиций. На Второй министерской встрече стратегического диалога были рассмотрены предложения по механизмам поощрения инвестиций от стран-участниц. Перспективным в этом плане для координации крупных проектов в инфраструктуре и энергетике мог бы стать Совет инвесторов

ЦА-ССАГЗ.

Особое значение приобретает развитие цифровой инфраструктуры. Формирование единой платформы для электронной коммерции между Центральной Азией и ССАГЗ потенциально способно кратно увеличить объем онлайн-торговли, что приобретает особую актуальность в условиях глобальных вызовов, связанных с нарушением традиционных цепочек поставок.

Транспортно-логистическая инфраструктура становится критически важным элементом углубления экономической интеграции. Инициатива, выдвинутая на саммите в Джидде Президентом Узбекистана, предполагает реализацию проекта Трансафганской железной дороги. По оценкам экспертов, имплементация этой стратегической инициативы позволит сократить время транспортировки грузов между регионами на 30-40% и снизить логистические издержки на 15-20%.

Кроме того, государства ССАГЗ демонстрируют интерес к участию в строительстве трансконтинентальных транспортных артерий, включая железнодорожные магистрали Китай–Кыргызстан–Узбекистан и Узбекистан–Афганистан–Пакистан, способных кардинально улучшить связанность Центральной Азии с глобальными рынками.

Важной составляющей экономического сотрудничества стало развитие туризма. Между столицами стран двух регионов уже расширено регулярное авиасообщение, а также разработаны совместные туристические маршруты. Кроме того, введение безвизовой зоны между странами Центральной Азии и Залива способствует активному увеличению туристических потоков и укреплению деловых контактов.

Вопросы безопасности и противодействия терроризму занимают важное место в повестке сотрудничества Оба региона сталкиваются с серьезными вызовами безопасности, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и трансграничную преступность. В этой связи координация усилий в сфере безопасности становится одним из приоритетных направлений взаимодействия.

На саммите в Джидде лидеры стран ССАГЗ и Центральной Азии подчеркнули необходимость продолжения политической координации для достижения региональной и международной безопасности и стабильности. В совместном заявлении по итогам саммита отмечалась потребность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими формами трансграничной преступности.

Особое внимание международного экспертного сообщества направлено на афганскую проблематику, учитывая, что без установления прочного мира в этой стране невозможно обеспечить не только региональную, но и глобальную безопасность. Афганистан, имеющий общие границы с тремя государствами Центральной Азии, представляет собой критически важный фактор стабильности всего региона, что обуславливает необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон, включая страны ССАГЗ и Центральной Азии.

Сотрудничество в сфере безопасности включает также борьбу с финансированием терроризма, противодействие радикализации и экстремистской пропаганде, особенно в интернет-пространстве. Страны двух регионов имеют значительный опыт в этих областях, и объединение усилий может повысить эффективность противодействия данным угрозам.

В рамках институционализации сотрудничества по вопросам безопасности обсуждается возможность создания регулярного механизма консультаций между соответствующими органами стран ССАГЗ и Центральной Азии, а также проведение совместных семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на обмен опытом и выработку общих подходов к решению проблем безопасности.

Необходимо подчеркнуть, что сотрудничество в сфере безопасности между ССАГЗ и Центральной Азией основывается на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств, что создает прочную основу для взаимодействия.

Именно эти фундаментальные принципы, распространяясь на все направления межрегионального диалога, позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения, основанные на равноправии и взаимном уважении интересов сторон.

Кроме того, такого рода связи представляет собой принципиально новую модель региональной дипломатии, отличающуюся комплексным характером взаимодействия и многоплановостью реализуемых инициатив.

Потенциал этой модели выходит за рамки двустороннего взаимодействия, приобретая стратегическое значение в контексте формирования новых транспортно-логистических коридоров, энергетических альянсов и инвестиционных механизмов на обширном пространстве от Аравийского полуострова до границ Китая. При этом общность культурно-цивилизационных ценностей и исторического наследия создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества. ///nCa, 18 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)