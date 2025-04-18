Молодёжные инновации: В штаб-квартире ООН обсуждены новые перспективы Диалога молодежи стран Центральной Азии

16 апреля 2025 года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке состоялась вторая встреча «Молодёжного диалога стран Центральной Азии», организованная в рамках Молодёжного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Мероприятие, прошедшее под председательством Туркменистана, собрало представителей молодёжи, представителей и руководителей уполномоченных органов исполнительной власти по вопросам молодежи, дипломатических миссий и международных организаций, подчеркнув актуальность и значимость инициативы Туркменистана по интеграции и консолидации молодёжных процессов в регионе и за его пределами.

С приветственной речью к участникам Диалога обратилась Герой Туркменистана, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева. В своём обращении дипломат Атаева подчеркнула значимость молодёжной дипломатии как мощного инструмента укрепления мира, взаимопонимания и доверия в регионе и за его пределами, отметив при этом роль Туркменистана в продвижении важнейших резолюций ООН по вопросам молодёжи, мира и безопасности.

Отмечая особый вклад нейтрального статуса Туркменистана в интеграцию региональных и международных молодёжных инициатив, Аксолтан Атаева призвала молодёжь Центральной Азии активно участвовать в глобальных процессах, используя уникальные платформы, созданные при поддержке Туркменистана, каким является Диалог молодежи стран Центральной Азии.

После участникам был показан видеоролик, повествующий о зарождении и развитии инициативы Центральноазиатского молодёжного диалога, впервые предложенной Туркменистаном в городе Аркадаг в октябре 2023 года. Ролик также продемонстрировал достижения Туркменистана в области молодёжной политики, включая создание национальных платформ для поддержки молодежных инициатив, продвижение диалога поколений и реализацию международных резолюций, направленных на укрепление культуры мира и доверия. Видеоматериал подчеркнул активную роль страны в формировании устойчивой региональной молодёжной повестки, ориентированной на сотрудничество, взаимопонимание и развитие.

Заместитель министра образования Туркменистан Азат Атаев представил стратегическую модель развития молодёжи страны. Он подчеркнул, что под руководством уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова, лозунг «Молодёжь — опора Родины» стал не только символом государственной политики, но и основой для создания инклюзивной модели, учитывающей индивидуальные интересы, навыки и стремления молодых людей.

Было отмечено, что принятые законодательные и программные документы, такие как новая редакция Закона «О государственной молодёжной политике», Государственная программа по молодёжной политике на 2021–2025 годы и Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы, обеспечивают реализацию молодёжной политики, направленной на всестороннее развитие молодёжи и её активное участие в общественной жизни страны.

Особое внимание было уделено демографическому дивиденду Центральной Азии, где более половины населения составляют люди моложе 30 лет. В этой связи было подчеркнуто, что под руководством уважаемого Президента Туркменистана страна реализует функциональные механизмы, направляющие энергию и знания молодых людей на достижение стратегических целей, включая развитие цифровой экономики и инновационных отраслей.

Это в свою очередь представляет собой уникальное окно возможностей для ускоренного экономического роста и инновационного развития. В этой связи был предложен ряд конкретных механизмов в рамках Диалога молодежи стран Центральной Азии для консолидации потенциала стран региона. Эти инициативы направлены на институционализацию молодёжной политики и обеспечение устойчивого развития региона через активное вовлечение молодого поколения.

Представители международных структур и агентств ООН, таких как ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Международная организация по миграции, подтвердили живой интерес и актуальность Центральноазиатского молодёжного диалога. Они выразили готовность поддерживать и расширять это сотрудничество, отмечая его значимость для регионального и глобального устойчивого развития.

Заместитель хякима Ташкента по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова, отметила важность институционализации молодёжного взаимодействия и подчеркнул необходимость создания устойчивых механизмов для реализации совместных инициатив. Представители молодёжных ведомств Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана выразили поддержку предложенным инициативам, акцентируя внимание на значении межгосударственного сотрудничества для развития молодёжной политики.

Помощник Генерального секретаря ООН по вопросам молодёжи, доктор Фелипе Паульер, подчеркнул значимость участия молодёжи в процессах принятия решений и отметил вклад Центральноазиатского Диалога в продвижение повестки “Молодёжь, мир и безопасность”. Мирослав Янча, помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, отметил, что инициатива способствует укреплению доверия и взаимопонимания в регионе.

Представители Франции, Филиппины, Либерии, Иордании и других стран подчеркнули важность обмена опытом в сфере молодёжной политики и выразили готовность к сотрудничеству с Центральноазиатским регионом. Представитель Российской Федерации отметил значимость инициативы для укрепления региональной стабильности и выразил поддержку дальнейшему развитию Диалога.

Представители молодёжи Туркменистана выступили с презентацией, в которой отразили ключевые ценности и приоритеты страны в области молодёжной политики, мира и устойчивого развития. Их выступления подчеркнули стремление молодёжи Туркменистана к активному участию в международных инициативах, направленных на укрепление мира и доверия.

В ходе мероприятия было продемонстрировано видеообращение молодых послов Целей устойчивого развития (ЦУР) Туркменистана, в котором они выразили свою приверженность продвижению ЦУР и активному участию в реализации соответствующих программ.

На основе предложений и инициатив, озвученных молодёжными представителями, участники встречи приняли Обращение Второй встречи Диалога молодёжи стран Центральной Азии, а также утвердили Положение о проведении Диалога на ротационной основе. Следующая встреча запланирована в Республике Казахстан, что свидетельствует о продолжении и укреплении регионального сотрудничества в сфере молодёжной политики.

Широкое участие высокопоставленных представителей международных организаций и государств-членов ООН свидетельствует о признании усилий Туркменистана в продвижении ценностей мира, безопасности и молодёжной политики на международной арене. Высокопоставленные представители международных организаций и государств-членов ООН выразили признательность Туркменистану за его активную роль в продвижении ценностей мира, безопасности и молодёжной политики на международной арене.

Таким образом, вторая встреча Центральноазиатского молодёжного диалога на площадке ООН подтвердила стратегическую важность молодёжной дипломатии и роль Туркменистана как нейтрального государства, активно продвигающего ценности мира и взаимопонимания через вовлечение молодёжи. ///Министерство образования Туркменистана, 18 апреля 2025 г.