Встреча туркменского посла с сопредседателем Межправительственной комиссии Туркменистана и Хорватии по экономическому сотрудничеству

16 апреля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Хорватия (с резиденцией в Бухаресте) А. Аннаев провел встречу с Государственным секретарем Министерства экономики Хорватии и сопредседателем хорватской части Межправительственной туркмено-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству господином Гораном Ромеком.

Основной темой переговоров стала подготовка к четвертому заседанию Межправительственной комиссии, которое запланировано на вторую половину текущего года в Ашхабаде.

Подчеркивалось, что предстоящее заседание станет важным этапом в развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и расширении деловых контактов. В этом контексте А. Аннаев предложил продолжить практику проведения бизнес-форумов, а также организовать торгово-экономические выставки хорватских компаний в Ашхабаде и продукции туркменских производителей в Загребе.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию в сфере туризма. Туркменская сторона отметила, что Хорватия славится своими курортами и природными достопримечательностями, предложив изучить хорватский опыт и наладить сотрудничество с профильными структурами. Также рассматривалась возможность прямого взаимодействия между туроператорами двух стран.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении и укреплении двустороннего сотрудничества, а также в разработке новых перспективных проектов.///nCa, 17 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)