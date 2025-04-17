В Кувейте состоялась 3-я министерская встреча Стратегического диалога ЦА–ССАГЗ

15-16 апреля 2025 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбановым совершила рабочий визит в Государство Кувейт в целях участия в третьей министерской встрече Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ЦА–ССАГЗ), которая состоялась в городе Эль-Кувейт.

В работе форума приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и шести стран, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Залива – Королевства Саудовская Аравия, Объединённых Арабских Эмиратов, Государства Катар, Государства Кувейт, Султаната Оман и Королевства Бахрейн.

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления партнёрства в различных сферах и необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Особый акцент был сделан на важности выработки конкретных рекомендаций и предложений, направленных на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, природоохранной и туристической сферах.

Подтверждена решимость сторон активно развивать многосторонние механизмы взаимодействия и укреплять взаимные связи между Центральной Азией и государствами Залива.

Делегация Туркменистана в своем выступлении озвучила актуальные вопросы и инициативы по укреплению сотрудничества между странами-участниками стратегического диалога в транспортно-логистической, энергетической, экономической и гуманитарной сферах.

В тот же день состоялась встреча туркменской делегации с наследным принцем Государства Кувейт, Шейхом Сабах Аль-Халед Аль-Хамад Аль-Мубарак Аль-Сабахом.

В ходе встречи А.Гурбанов передал руководству Государства Кувейт тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Поблагодарив за добрые слова, наследный принц Государства Кувейт передал ответные тёплые приветствия Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

«На полях» третьей министерской встречи Стратегического диалога ЦА – ССАГЗ состоялись встречи А.Гурбанова с главами делегаций Королевства Бахрейн и Султаната Оман.

В ходе переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке.

Вместе с тем были рассмотрены вопросы реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Ирана, Омана, Катара, Туркменистана и Узбекистана (Ашхабадское соглашение). ///МИД Туркменистана

Третья министерская встреча в рамках стратегического диалога между ССАГПЗ и странами Центральной Азии знаменует собой важную веху в установлении устойчивого партнерства, основанного на взаимном уважении и общих интересах, подчеркнул министр иностранных дел Кувейта Абдулла Аль-Яхья, сообщает KUNA.

Выступая на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасемом Аль-Будайви после завершения встречи, Аль-Яхья, нынешний председатель Совета министров стран Персидского залива, отметил растущие исторические, культурные и человеческие связи между двумя регионами и подчеркнул общую политическую волю к укреплению стратегического сотрудничества.

Дискуссии охватывали несколько ключевых приоритетных областей, включая укрепление экономических и торговых отношений, стимулирование инвестиций и развитие таких важнейших секторов, как транспорт, энергетика, переход к использованию экологически чистой энергии, “зеленая” экономика и развитие современных технологий.

Кроме того, участники обсудили вопросы продовольственной и водной безопасности, цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта — важные области для содействия стабильности и устойчивому росту.

Что касается политических вопросов и вопросов безопасности, Аль-Яхья подчеркнул необходимость консультаций и координации в решении общих проблем, в частности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберугрозами. Он поблагодарил Секретариат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива за его вклад в совершенствование механизмов совместных действий.

Он также отметил, что в рамках мероприятия были проведены двусторонние встречи с несколькими министрами иностранных дел для изучения путей укрепления отношений и расширения сотрудничества, что отражает региональную солидарность, и выразил надежду на успешное проведение предстоящего второго саммита стран Персидского залива и Центральной Азии, который состоится 5 мая в Самарканде, Узбекистан. ///nCa, 17 апреля 2025 г. (фото – KUNA, МИД Туркменистана)