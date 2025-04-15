Туркменистан проводит Игры дружбы ООН в Нью-Йорке с торжественным открытием Игр в штаб-квартире ООН

2 апреля 2025 года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония открытия Игр дружбы ООН 2025 года.

Это событие дало официальный старт масштабному спортивному мероприятию, организованному Постоянным Представительством Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия 2025 в соответствии с резолюцией Генассамблеи 78/325 «Игры дружбы ООН».

Игры объединили дипломатические миссии в Нью-Йорке, сотрудников Секретариата ООН и специализированных учреждений, собрав в нынешнем году более 800 участников из 110 стран мира.

В церемонии открытия Игр приняли участие высокопоставленные официальные лица, руководители структурных подразделений ООН, главы постоянных представительств, известные спортсмены, профессионалы и почётные послы Игр дружбы.

На подиуме прозвучали выступления делегации Туркменистана, как председателя Организационного комитета Игр, г-жи Розмари МакКлин, помощника Генерального секретаря ООН, обращения представителей стран-соорганизаторов и Послов Игр дружбы – Джорджо Кьеллини (футбол), Альберта Пухольса (бейсбол), Мэнни Пакьяо (бокс). Молодая спортсменка, победитель юношеского турнира по теннису Игр 2024 года Милана Ярощук, произнесла Клятву участника от имени всех соревнующихся.

После открытия стартовали групповые матчи футбольного турнира, которые проходят каждую субботу на спортивной площадке Роберт Мозес в восточном Манхэттене. Уже в первый игровой день участники продемонстрировали высокий командный дух, честную борьбу и атмосферу спортивной дипломатии.

9 апреля прошёл насыщенный спортивный день, включающий состязания по йоге, шахматам и бегу. На Северной лужайке штаб-квартиры ООН представители разных стран и учреждений соревновались в интеллектуальных и физических дисциплинах, напоминая о главной цели Игр — укрепление мира и доверия.

13 апреля состоялся бадминтонный турнир, который несмотря на очень конкурентную борьбу прошёл в духе дружбы и солидарности.

Игры продолжатся до середины мая с предстоящими состязаниями по баскетболу, теннису, волейболу и настольному теннису. Завершатся Игры праздничной Церемонией закрытия и награждением победителей.

Публикации об Играх дружбы ООН доступны на официальном сайте https://unitednationsgames.org/ и соцсетях.///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 14 апреля 2025 г.