Туркменистан открыл череду Национальных дней на Всемирной выставке EXPO 2025 в Японии

14 апреля в ходе визита в Японию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественных мероприятиях в честь Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке.

Всемирная выставка EXPO 2025 в Осаке: окно в общество будущего

С 13 апреля по 13 октября 2025 года в японском городе Осака проходит Всемирная выставка EXPO 2025. Уникальность мероприятия подчеркивает место проведения — искусственный остров Юмэсима, специально подготовленный для приема миллионов гостей со всего мира.

Центральным архитектурным символом выставки стало так называемое «Большое кольцо» (Grand Ring) — впечатляющая деревянная конструкция длиной около двух километров, шириной 30 метров и высотой от 12 до 20 метров. Вокруг него расположены павильоны различных стран, международных организаций и крупнейших компаний.

Главная тема EXPO 2025 — «Создаём общество будущего для нашей жизни» — затрагивает ключевые аспекты жизни человека в современном и будущем мире. Тема раскрывается через три направления:

«Спасение жизни» — акцент на здоровье, безопасность и экологическое равновесие;

— акцент на здоровье, безопасность и экологическое равновесие; «Расширение жизненных возможностей» — как технологии, инновации и образование способствуют развитию человеческого потенциала;

— как технологии, инновации и образование способствуют развитию человеческого потенциала; «Объединение жизней» — платформа для культурного обмена и совместного созидания.

EXPO 2025 не только возвращает Японию в центр внимания международного сообщества после успешных выставок в Осаке (1970) и Айти (2005), но и ставит перед собой амбициозную задачу: внести вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации японской национальной стратегии «Общество 5.0».

«Общество 5.0» — это концепция будущего, в которой передовые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, большие данные, робототехника и биотехнологии, направлены на решение глобальных проблем и создание общества, ориентированного на человека.

Посетители EXPO 2025 получают возможность познакомиться с самыми современными технологическими достижениями: от 5G и летающих автомобилей до экологически чистой инфраструктуры, переводчиков-роботов и новейших научных разработок. Выставка демонстрирует, каким может быть гармоничное будущее, где технологии работают на благо людей и планеты.

Национальный день Туркменистана на EXPO 2025

14 апреля 2025 года Туркменистан стал первой страной, открывшей парад национальных дней на Всемирной выставке EXPO 2025.

Торжественная церемония открытия Национального дня Туркменистана стала знаковым событием, подчеркнувшим высокий уровень туркмено-японского сотрудничества.

В мероприятии приняли участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, министр Японии по вопросам EXPO-2025 господин Ито Ёшитака, Главный комиссар выставки господин Ханэда Коджи и председатель японо-туркменской межпарламентской группы дружбы господин Эндо Тошиаки.

Открывая церемонию, министр Японии по вопросам Всемирной выставки ­ЭКСПО-2025 г-н Ито Ёшитака от имени Правительства своей страны поздравил всех по случаю Национального дня Туркменистана, подчеркнув, что для него – большая честь отпраздновать первый Национальный день Всемирной выставки ­ЭКСПО-2025 вместе с Туркменистаном при участии Президента Сердара Бердымухамедова.

Отметив, что Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный ­Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг придают большое значение развитию партнёрства между двумя странами, г-н Ито Ёшитака выразил уверенность, что японцы и прибывшие из различных уголков мира гости посетят павильон Туркменистана и получат подробную информацию о привлекательности страны.

В своей речи Президент Туркменистана отметил, что участие страны в выставке имеет особое значение, поскольку EXPO 2025 проходит в год, провозглашённый ООН Международным годом мира и доверия.

Бердымухамедов подчеркнул приверженность Туркменистана сотрудничеству со всеми государствами, готовность к реализации совместных инициатив в различных сферах.

Многие представители бизнес-кругов Японии принимают активное участие в реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом, строительном и транспортном секторах нашей страны, констатировал Президент Туркменистана и выразил признательность Правительству Японии и бизнесменам за поощрение и содействие этим процессам, заверив в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Павильон Туркменистана на EXPO 2025 представляет собой уникальное архитектурное сооружение в форме округлого треугольника, символизирующее устойчивое развитие и обновление. Его внешний облик вдохновлён природой Каракумов, орнаментами туркменских ковров и образом ахалтекинского скакуна. Особый акцент сделан на экологичность — при строительстве использовались только экологически чистые материалы. Спроектировала павильон туркменская дизайн-студия Belli Creative.

Павильон разделён на три этажа:

Первый этаж — иммерсивная выставка с 3D-видеороликами, знакомящими с историей, природой, экономикой и культурой страны.

— иммерсивная выставка с 3D-видеороликами, знакомящими с историей, природой, экономикой и культурой страны. Второй этаж — демонстрация достижений Туркменистана, включая инновации в городе Аркадаг и развитие в сферах промышленности, финансов, науки и спорта.

— демонстрация достижений Туркменистана, включая инновации в городе Аркадаг и развитие в сферах промышленности, финансов, науки и спорта. Третий этаж —Центр культурных ценностей, где представлены уникальные образцы туркменских ковров ручной работы и национальной вышивки. Здесь также расположены национальный ресторан, предлагающий блюда из экологически чистых продуктов, и открытая терраса с традиционными туркменскими беседками.

Во время церемонии открытия павильона также состоялась демонстрация приготовления туркменского чая. Затем глава государства и представители японской стороны посетили сувенирный магазин на первом этаже Национального павильона Туркменистана. Здесь демонстрируется разнообразная продукция, отражающая уникальность национальных ремёсел, искусства и традиций.

После осмотра туркменского павильона Президент Бердымухамедов и делегация посетили павильон Японии. Построенный из натуральной древесины и имеющий округлую форму, он символизирует бесконечный круговорот жизни и устойчивость. Структура будет демонтирована после выставки, а её элементы — использованы повторно, подчёркивая важность вторичной переработки и экологичного подхода.

Экспозиция японского павильона делится на три части: «Прошлое» — с акцентом на традиции и философию, «Настоящее» — демонстрирующее современные достижения в технологиях, здравоохранении и транспорте, и «Будущее» — посвящённое перспективным разработкам, таким как ИИ и робототехника.

После окончания церемонии Президент Сердар Бердымухамедов отбыл в Токио.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на торжественной церемонии в честь Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025

(г. Осака, 14 апреля 2025 года)

Уважаемые участники церемонии!

Дамы и господа!

Прежде всего хотел бы искренне поздравить всех вас с открытием Нацио­нального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025! Желаю участникам выставки больших успехов! Хочу выразить глубочайшую благодарность организаторам за созданные прекрасные условия.

Уважаемые участники церемонии!

Всемирная выставка ЭКСПО-2025 способствует развитию сотрудничества между государствами, международными организациями, экономическими и финансовыми институтами, деловыми кругами, а также продвигает эффективные направления, передовые идеи и технологические решения для экономического и инвестиционного сотрудничества.

Для Туркменистана нынешняя Всемирная выставка имеет особое значение. Она совпадает с объявлением Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия». Мир, доверие и равенство должны стать основой глобальных экономических отношений.

Открывая Национальный день Туркменистана, хотел бы подчерк­нуть приверженность Туркменистана сотрудничеству со всеми государствами, готовность к реализации совместных инициатив в различных сферах.

Будучи одной из лидирующих мировых энергетических держав, Туркменистан инициирует крупные международные проекты по доставке энергоносителей на мировые рынки, совместно с партнёрами участвует в реализации важных проектов.

Посетители выставки Туркменистана смогут ознакомиться с достижениями нашей страны в промышленном и аграрном секторах, текстильной и химической индустрии, туризме и успехами в других сферах. Все эти достижения являются результатом коренных реформ, направленных на модернизацию национальной экономики в различных отраслях.

Продуманная внешнеэкономическая политика является важной составляющей успешного и устойчивого развития нашей страны. Туркменистан последовательно развивает внешнеэкономические связи. Наша страна участвует в международной торговой, инвестиционной и технологической деятельности. Сегодняшняя церемония в Осаке также демонстрирует наше плодотворное и дружеское сотрудничество с Японией.

Туркменистан видит в Японии своего многолетнего надёжного и стабильного партнёра. Многие представители бизнес-кругов Японии принимают активное участие в реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом, строительном и транспортном секторах нашей страны.

Хотел бы выразить признательность Правительству Японии и бизнесменам за поощрение и содействие этим процессам. Мы и в дальнейшем будем укреплять это сотрудничество.

Уважаемые участники церемонии!

Для нас – большая честь представить в Японии национальную выставочную экспозицию Туркменистана. Хочу отметить, что сегодняшняя церемония происходит в первые дни начала работы Всемирной выставки. Я глубоко уверен, что Национальная выставка Туркменистана позволит наладить деловые отношения и открыть новые возможности для сотрудничества.

Хочу ещё раз искренне поздравить всех вас с открытием Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025! ///nCa, 15 апреля 2025 г. (фото – TDH, Kyodo, японские сми)