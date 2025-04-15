Итоговый документ Международной конференции по межрегиональному экономическому сотрудничеству в рамках Года мира и доверия опубликован в качестве официального документа Генассамблеи ООН

Итоговый документ международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» был официально опубликован и распространён в качестве документа 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ доступен на всех шести официальных языках ООН по данной ссылке (https://docs.un.org/A/79/828 ) и распространён по пунктам 14 (Глобализация и взаимозависимость), 18 (Устойчивое развитие), 61 (Миростроительство и сохранение мира) и 64 (Содействие развитию человеческих ресурсов) повестки дня.

Это подчеркивает значение межрегионального экономического сотрудничества как ключевого инструмента для укрепления мира, доверия и устойчивого развития, особенно в контексте провозглашенного Генассамблеей по инициативе Туркменистана Международного года мира и доверия. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 11 апреля 2025 г.