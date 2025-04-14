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Национальный Лидер Туркменистана пригласил Президента Хорватской Республики на международный форум, посвященный нейтралитету

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14 апреля 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Республики Хорватии с резиденцией в Румынии А.Аннаева с советником Президента Республики Хорватия г-ном Невен Пеликаричем.

В начале встречи Посол отметил, что 2025 год является знаменательным для Туркменистана, поскольку страна отмечает три десятилетия своего статуса нейтралитета, который совпадает с «Международным годом мира и доверия»—инициативой Туркменистана, поддерживаемой международными сообществами, что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

А.Аннаев передал Невен Пеликаричу приглашение в адрес Президента Хорватии г-на Зоран Милановича от имени Национального Лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на представительный форум Международного года мира и доверия, который будет приурочен к 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Также Посол подчеркнул роль визитов на высшем уровне, которые выступают в качестве прочного фундамента комплексного и последовательного развития двусторонних связей.

В ходе встречи, стороны отметили положительную динамику развития отношений и перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Хорватия. Отметив приверженность к расширению дальнейшего взаимодействия, стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 14 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)

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