Газовое месторождение «Галкыныш» — получен новый приток газа

На месторождении Галкыныш в Туркменистане завершено бурение скважины № 285. Работы проведены на глубине 4452 метра, в результате чего был получен стабильный приток природного газа с суточным дебитом в 2 миллиона кубометров из продуктивных пластов, залегающих на глубине 4412–4136 метров.

На сегодняшний день эксплуатационный фонд месторождения составляет 52 скважины, а в стадии активного бурения находятся более 10. Это подтверждает высокий темп освоения ресурсной базы одного из крупнейших газовых месторождений в мире.

Средний проектный дебит скважин составляет 1,5 миллиона кубометров газа в сутки, однако геологические и технические условия позволяют достигать и превышать этот показатель. Так, три скважины оригинальной конструкции обеспечивают суточный дебит порядка 3 миллионов кубометров, демонстрируя потенциал залежей к стабильной и долгосрочной эксплуатации.

Согласно прогнозам, подготовленным в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией GaffneyCline, постоянный отбор газа на каждом этапе эксплуатации (всего семь этапов) может продолжаться более 30 лет.

В перспективе планируется довести ежегодную добычу газа на месторождении «Галкыныш» до впечатляющих 200 миллиардов кубометров.

Развитие месторождения «Галкыныш» играет ключевую роль в реализации стратегических целей страны по наращиванию добычи и экспорта природного газа, укрепляя позиции Туркменистана на международной энергетической арене. ///nCa, 14 апреля 2025 г.