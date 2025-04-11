В МИД Туркменистана состоялся брифинг по итогам работы второй оценочной миссии ООН по подготовке к LLDC-3

10 апреля 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам работы второй оценочной миссии ООН по подготовке к LLDC-3.

В работе брифинга приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, главы и представители специализированных структур ООН, а также представители местных СМИ.

В ходе брифинга были обсуждены итоги работы оценочной миссии ООН по подготовке к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3), намеченной к проведению в Национальной туристической зоне «Аваза» в августе 2025 года.

Было отмечено, что Правительством Туркменистана ведется комплексная протокольно-организационная и аналитическая работа по подготовке к мероприятию. Также была предоставлена подробная информация о структуре программы Конференции, включая тематические сессии, форумы и круглые столы.

Участники брифинга подчеркнули важность данного мероприятия в глобальном масштабе, детально обсудили ключевые аспекты повестки дня, а также разработку Итогового документа и других материалов Конференции. ///МИД Туркменистана