Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Италию в октябре

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит визит в Италию в октябре текущего года. Как сообщает итальянское информационное агентство Agenzia Nova со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли, визит главы туркменского государства будет приурочен к открытию археологической выставки, посвященной древней Маргиане. Экспозиция пройдет в одном из центральных культурных учреждений Рима — Капитолийском музее.

Предстоящий визит Чириелли анонсировал 10 апреля во время международной конференции «Диалог, доверие, мир, безопасность в мире», организованной Итальянским институтом Азии (ISIA).

«Для Италии Туркменистан — это ворота в Центральную Азию. Это страна, с которой у нас есть историческая связь: чтобы добраться до Китая по Шелковому пути, Италия сплела тысячелетние и глубокие отношения, которые сохраняются и поныне. Активность (правительства Джорджии) Мелони и (министра иностранных дел Антонио) Таяни в отношении Кавказа, Центральной Азии и Китая — реальность, очевидная для всех», – отметил Чириелли.

Италия занимает третье место среди торговых партнеров региона, уступая лишь Китаю и России. Как подчеркнул Чириелли, Центральная Азия представляет стратегическую важность «не только из-за огромных минеральных ресурсов или углеводородов, но и потому, что эти страны имеют большие культурные и дипломатические традиции, географическое положение, которое отводит им роль моста между Европой и Азией».

В конференции принял участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В своём выступлении он акцентировал внимание на политике нейтралитета, которой следует Туркменистан. «В этом году мы организуем ряд крупных мероприятий, посвященных нейтралитету, включая саммит в декабре с участием глав государств и представителей международных институтов», – отметил он.

Гурбанов особо отметил динамику двусторонних экономических отношений: «Объем товарооборота уже превысил 1,6 млрд евро. Мы работаем в сферах энергетики, транспорта, текстильной промышленности, сельского хозяйства. Развиваются деловые связи. Туркменистан также готов к сотрудничеству в рамках европейской инициативы Global Gateway. Приглашаем все компании к активному участию в разработке проектов».

Отдельное внимание дипломат уделил культурным и академическим обменам, которые также набирают обороты. Посол Туркменистана в Риме Тойлы Комеков поблагодарил итальянскую сторону за поддержку и интерес к развитию отношений с Туркменистаном и странами Центральной Азии. ///nCa, 11 апреля 2025 г.