Крупнейшая ветроэлектростанция в Центральной Азии вступила в строй в Узбекистане

Ветроэлектростанция в Узбекистане – крупнейшая в своем роде в Центральной Азии – построенная при участии Китая, введена в коммерческую эксплуатацию на два месяца раньше запланированного срока, сообщает агентство Синьхуа.

Проект ветряных электростанций Баш и Джанкельды, расположенных в Бухарской области, был проинвестирован и реализован совместно энергетической компанией ACWA Power, базирующейся в Саудовской Аравии (с 65-процентной долей), и компанией China Southern Power Grid (CSG) International (Гонконг) Co., Ltd. (с 35-процентной долей). Общая установленная мощность станций составляет 1,027 миллиона киловатт.

“Чтобы адаптироваться к изменчивому местному климату, в рамках проекта были использованы ветряные турбины большой мощности китайского производства мощностью 6,5 МВт. Благодаря инновациям и оптимизации дизайна и функциональности ветряные турбины максимально эффективно улавливают энергию ветра, значительно повышают эффективность выработки электроэнергии и обеспечивают высокую производительность и долговечность”, – прокомментировал Хуан Ле, технический директор проекта “Ветряные электростанции”.

Сообщается, что электростанции полностью интегрированы в национальную энергосистему Узбекистана. Ожидаемая годовая выработка чистой энергии составит 3 тераватт-часа, что сократит выбросы CO2 на 1,6 миллиона тонн.///nCa, 11 апреля 2025 г.