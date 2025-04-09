Туркменистан и Монако укрепляют гуманитарное сотрудничество: визит делегации во главе с вице-президентом Благотворительного фонда им.Гурбангулы Бердымухамедова

Делегация Туркменистана во главе с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова по лечебной деятельности Огулджахан Атабаевой посетила Княжество Монако с рабочим визитом, целью которого стало расширение международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.

В рамках визита прошла встреча с председателем Национального совета Княжества Монако Томасом Бреццо, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросам в области здравоохранения и защиты окружающей среды, а также целевого международного взаимодействия.

Ключевым моментом визита стала встреча с Князем Монако Альбером II. В ходе диалога обсуждались вопросы популяризации здорового образа жизни, укрепления мирного диалога, а также продвижения ценностей дружбы и братства между народами. Особо подчеркивалась роль спорта как важного инструмента мира, объединяющего нации и культуры на основе доброй воли и взаимопонимания.

Визит стал продолжением активного туркмено-монегасского диалога, заложенного в ходе январской встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Князем Альбером II. Тогда были обозначены ключевые направления сотрудничества, включая культуру, спорт, туризм и цирковое искусство.

В ходе нынешнего визита были существенно продвинуты договоренности о расширении взаимодействия с Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова, намечены новые направления сотрудничества в гуманитарной сфере, что открывает дополнительные перспективы для укрепления двусторонних отношений между Туркменистаном и Княжеством Монако.///nCa, 9 апреля 2025 г.