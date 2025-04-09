Международная конференция по устойчивой энергетике и климату прошла в Туркменистане при поддержке ПРООН и ЕС

4 апреля 2025 года в городе Мары на базе Государственного энергетического института Туркменистана прошла Международная конференция под названием «Статус нейтралитета – гарантия развития устойчивой энергии. Системное мышление для комплексного анализа энергии и климата».

Мероприятие было организовано совместно в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» и проекта Европейского Союза (ЕС) «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» при поддержке Правительства Туркменистана.

Конференция объединила ведущих международных и национальных экспертов, представителей государственных структур и студенческой молодёжи для обсуждения приоритетных направлений развития устойчивой энергетики, повышения энергоэффективности и системного подхода к климатическому анализу.

Участниками мероприятия стали специалисты из стран Европейского Союза и Центральной Азии — Беларусь, Хорватия, Грузия, Италия, Казахстан, Латвия, Черногория. От Туркменистана в работе форума приняли участие представители Министерства энергетики, продемонстрировав высокий уровень государственной поддержки «зелёного» перехода и готовность к международному сотрудничеству.

Особое значение конференции придало активное участие профессорско-преподавательского состава и студентов Государственного энергетического института Туркменистана, а также специалистов Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Министерства энергетики. Молодые учёные и специалисты получили уникальную возможность представить свои исследования, получить экспертные оценки и расширить знания в области устойчивого развития.

Перед началом сессий участники ознакомились с выставкой научных работ института и Центра, посвящённой инновационным решениям в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и устойчивого городского развития.

В рамках пленарных заседаний и тематических сессий обсуждались вопросы повышения энергоэффективности в таких секторах, как промышленность, строительство и транспорт. Были представлены успешно реализованные в Туркменистане проекты и рассмотрены перспективные направления дальнейшей работы.

Также важное место в программе заняли темы климатических изменений и адаптации к ним, экологического образования и вовлечения молодёжи в продвижение устойчивых практик.

В преддверии конференции был организован двухэтапный курс повышения квалификации для преподавателей и исследователей института, в ходе которого участники познакомились с современными методами энергосбережения, адаптированными к климатическим условиям Туркменистана. Все слушатели успешно завершили обучение и получили соответствующие сертификаты.

ПРООН и Европейский Союз продолжают оказывать поддержку Туркменистану в реализации устойчивых, инклюзивных и инновационных решений в энергетике, содействуя развитию экспертного потенциала и активному участию молодёжи в формировании зелёного будущего страны. ///nCa, 9 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)