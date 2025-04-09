Месторождение Готурдепе на западе Туркменистана: рост добычи нефти и газа

В рамках реализации государственной программы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана нефтегазодобывающее управление «Готурдепенебит» Государственного концерна «Туркменнебит» демонстрирует значительные успехи в наращивании производственных показателей.

За февраль-март 2025 года на месторождении Готурдепе в Балканском велаяте (запад Туркменистана) было добыто 179 880 тонн нефти, что составляет 106% от запланированного объёма. Этот показатель представляет собой почти треть всей нефти, добытой концерном «Туркменнебит» за отчётный период, сообщает газета «Nebit-Gaz».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 9 740 тонн, что свидетельствует о значительном ускорении темпов добычи. Также достигнуты внушительные результаты в газовой отрасли — объем добычи природного газа составил 65,98 миллиона кубометров, при этом план перевыполнен на 135%.

Месторождение Готурдепе, считающееся одним из крупнейших в Центральной Азии, в следующем году отметит 70-летие с начала своей промышленной эксплуатации. За время своего существования оно обеспечило добычу почти половины всей туркменской нефти, извлечённой за последние 150 лет. ///nCa, 9 апреля 2025 г.