Делегация Туркменистана провела серию встреч на полях 71-ой сессии Европейской экономической комиссии ООН

8 апреля 2025 года на полях 71-ой сессии Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурадом Гельдымурадовым провела встречу с Исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и ЕЭК ООН, включая сотрудничество в области устойчивого развития, торговли, экологии, транспорта и энергетики.

В рамках встречи Х.Гельдымурадов от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вручил Т.Молчан официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 30-летию провозглашения статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

Т.Молчан выразила благодарность за пригласительное послание и подтвердила свою готовность принять участие в предстоящих юбилейных событиях, отметив важность нейтралитета Туркменистана как ключевого принципа международных отношений и устойчивого мира.

В этот же день состоялась встреча делегации Туркменистана с Генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, в продолжение которой были затронуты темы устойчивого экономического развития, расширения торгового потенциала, цифровой трансформации, инвестиций, а также укрепления взаимодействия между Туркменистаном и ЮНКТАД.

В ходе встречи Х. Гельдымурадов от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вручил Ребеке Гринспан официальное приглашение для участия в Международном форуме мира и доверия, приуроченному к 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Глава ЮНКТАД выразила благодарность за приглашение и подчеркнула важность роли Туркменистана в продвижении принципов нейтралитета и устойчивого международного партнёрства.///nCa, 9 апреля 2025 г.