Тарик Саиди
“Власть кочевая. Она мигрирует”, – сказал он.
Это прозвучало как доморощенная мудрость, но каким-то образом обрело смысл.
“Как же так?” – спросил я.
“Она хочет израсходовать себя. Она всегда стремится к саморазрушению. Такова природа власти”, – сказал он.
Его голос приобрел характерную хрипотцу, которая всегда маскировала его нежелание продолжать разговор.
Тем не менее, я настаивал.
“Есть ли у власти какие-либо достоинства, кроме ее способности приносить удовлетворение, которое трудно поддерживать?” – спросил я.
Он сказал: “Сила – это достоинство, но мудрость заключается в том, чтобы знать, когда ее не следует использовать”.
Затем он сослался на афоризм Рузвельта: “Говори мягко и держи в руках большую палку; ты далеко пойдешь”.
“Рузвельт не угрожал миру в целом”, – сказал он. “Он предостерегал своих преемников, которые могут унаследовать большую власть и могут поддаться искушению использовать ее без глубоких размышлений”. /// nCa, 8 апреля 2025 г.