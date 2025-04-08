Тарик Саиди

“Власть кочевая. Она мигрирует”, – сказал он.

Это прозвучало как доморощенная мудрость, но каким-то образом обрело смысл.

“Как же так?” – спросил я.

“Она хочет израсходовать себя. Она всегда стремится к саморазрушению. Такова природа власти”, – сказал он.

Его голос приобрел характерную хрипотцу, которая всегда маскировала его нежелание продолжать разговор.

Тем не менее, я настаивал.

“Есть ли у власти какие-либо достоинства, кроме ее способности приносить удовлетворение, которое трудно поддерживать?” – спросил я.

Он сказал: “Сила – это достоинство, но мудрость заключается в том, чтобы знать, когда ее не следует использовать”.

Затем он сослался на афоризм Рузвельта: “Говори мягко и держи в руках большую палку; ты далеко пойдешь”.

“Рузвельт не угрожал миру в целом”, – сказал он. “Он предостерегал своих преемников, которые могут унаследовать большую власть и могут поддаться искушению использовать ее без глубоких размышлений”. /// nCa, 8 апреля 2025 г.