Краткая информация о двусторонних отношениях Индии и Туркменистана

Обзор

Индия была одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана в декабре 1991 года. Официальные дипломатические отношения были установлены в апреле 1992 года с открытием постоянной миссия Индии в Ашхабаде в январе 1994 года.

Историческая справка

2. Индию и Туркменистан связывают исторические и цивилизационные связи, подтверждаемые археологическими свидетельствами существования контактов между цивилизацией долины Инда и поселениями бронзового века на юге Туркменистана. Статуя Будды, найденная в руинах Мерва, Марыйский велаят Туркменистана, свидетельствует о торговых и культурных связях между двумя странами с древних времен, поскольку Мерв был важным перекрестком на “Великом шелковом пути”. Наличие в Дели “Туркменских ворот”, построенных в честь туркменского поэта-суфия Шаха Туркмена Баябани, также свидетельствует о многовековых связях между двумя странами.

Важные визиты

3. Премьер-министр Шри Нарендра Моди посетил Ашхабад 10-11 июля 2015 года в рамках своего турне по Центральной Азии. Бывший президент Шри Рам Нат Ковинд посетил Ашхабад со 2 по 4 апреля 2022 года.

Институциональные механизмы

4. Обе страны создали институциональные механизмы консультаций между министерствами иностранных дел и Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последняя встреча сопредседателей СМИД состоялась в онлайн-формате 13 января 2021 года. Последняя встреча межправкомиссии состоялась в Нью-Дели 14 августа 2017 года на уровне министров иностранных дел.

Торгово-экономические отношения

5. Двусторонняя торговля между Индией и Туркменистаном остается стабильной, но значительно ниже потенциальной. Ниже приведены данные о товарообороте за последние 5 лет:

6. Основными статьями экспорта Индии являются фармацевтические препараты, сельскохозяйственная продукция, сахар, мясо, электронные и электротехнические изделия, машины, швейные изделия и шины. Основными импортными товарами являются удобрения, неорганические минералы, химикаты и красители.

Стипендии ITEC и ICCR

7. Граждане Туркменистана проходят обучение на различных курсах Индийского Технического и Экономического Сотрудничества (ITEC). Индия также ежегодно предоставляет стипендии по линии ICCR (Индийский Совет по культурным отношениям) туркменским студентам в различных индийских университетах по различным специальностям, а также стипендии в области AYUSH (акроним альтернативных систем здравоохранения: аюрведа, йога, натуропатия, унани, сиддха и гомеопатия).

8. Язык хинди был одним из первых языковых курсов, преподавание которого было начато в Институте мировых языков имени Азади в Ашхабаде.

Культурное сотрудничество

9. Культурные связи между Индией и Туркменистаном имеют исторический контекст и перекликаются с близкими и схожими традициями. Исполнительское искусство, индийское кино и музыка очень популярны в Туркменистане, и обе стороны регулярно обмениваются визитами творческих коллективов. Йога продолжает оставаться одним из самых прочных и эффективных мостов в индийско-туркменских отношениях. Преподаватели йоги регулярно проводят занятия.

10. Эксперт по аюрведе из Министерства AYUSH проводит бесплатные консультации и лекции по аюрведе в различных институтах Туркменистана.

11. В рамках празднования 300-летия со дня рождения туркменского национального поэта Махтумкули Фраги в мае 2024 года в культурно-парковом комплексе Махтумкули в Ашхабаде была установил статую Гурудева Рабиндраната Тагора.

Индийская община

12. Число граждан Индии в Туркменистане составляет около 200 человек. Большинство из них – профессионалы, работники средней квалификации и квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, текстильной промышленности, фармацевтике и нефтегазовом секторе.

Март 2025 года ///Министерство иностранных дел Индии.