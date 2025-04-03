ЮНИСЕФ и Федерация Тенниса Туркменистана запускают первую программу тенниса на колясках для детей с инвалидностью

ЮНИСЕФ и Федерация Тенниса Туркменистана (ФТТ) объединили усилия для запуска первой в стране программы тенниса на колясках, предоставляя детям с физической инвалидностью возможность заниматься спортом, развивать уверенность в себе и становиться частью общества. В инициативе примут участие 10 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Они получат специализированные спортивные коляски, тренерскую поддержку и индивидуальные занятия в соответствии с международными стандартами.

Спорт обладает силой разрушать барьеры, бороться со стигмой и стереотипами, создавая новые возможности. В рамках подхода ЮНИСЕФ «Спорт для развития», который направлен на формирование по-настоящему инклюзивной среды, где дети с инвалидностью и без могут вместе играть и развиваться, спорт становится инструментом для укрепления уверенности, устойчивости и жизненных навыков. Исследования показывают, что теннис на колясках не только улучшает физическое здоровье, но и способствует социальному взаимодействию, формированию позитивного самовосприятия и вовлечению детей с инвалидностью в жизнь общества.

“Каждый ребенок имеет право на игру, развитие своего потенциала и полноценное участие в жизни общества. Наше партнерство с Федерацией тенниса Туркменистана – это важный шаг к тому, чтобы дети с инвалидностью имели равные возможности заниматься спортом, заводить друзей и становиться увереннее в себе. Развивая инклюзивный спорт, мы не просто меняем судьбы отдельных детей, а трансформируем восприятие общества и устраняем социальные барьеры на пути к более инклюзивному миру,” – отметил Александр Нартеа, заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

В рамках программы ЮНИСЕФ и ФТТ проведут подготовку местных тренеров, обеспечат доступность спортивных объектов и предоставят необходимое оборудование, создавая комфортные условия для занятий. Также будет проведен Детский теннисный фестиваль, который подчеркнет роль спорта в развитии и социальной интеграции детей, а также вдохновит больше семей на участие в адаптивных спортивных инициативах.

Помимо непосредственного влияния, эта инициатива станет вкладом в долгосрочное развитие тенниса на колясках в Туркменистане, способствуя его интеграции в национальные стратегии развития спорта и создавая устойчивые возможности для детей с инвалидностью. ЮНИСЕФ и ФТТ остаются приверженными тому, чтобы каждый ребенок, независимо от его способностей, имел шанс раскрыть свой потенциал и достичь успеха. ///nCa, 3 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)