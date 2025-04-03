«Свет Мерва» – символ гармонии и мастерства

Язгуль Тиркишова, заместитель директора Историко-краеведческого музея Марыйского велаята по филиалам и общественным музеям

История материальной культуры человечества неразрывно связана с камнем, материалом, который, обладая прочностью и податливостью при обработке, играл ключевую роль в создании утвари, инструментов и декоративных изделий на протяжении веков. Этот факт особенно ярко проявляется в контексте одного экспоната, хранящегося в филиале Историко-краеведческого музея Марыйского велаята в посёлке Мекан Байрамалийского этрапа (Усадьба Гульджемал хан) – средневекового каменного восьмиугольного светильника, артефакта, который не только демонстрирует высокий уровень ремесленного мастерства, но и раскрывает важные аспекты культурной и экономической жизни региона.

Мерв в средневековье был одним из крупнейших центров торговли, науки и ремёсел на Великом Шёлковом пути. Развитие ремесленного производства, особенно камнерезного искусства, в этом регионе подтверждается многочисленными археологическими находками, среди которых особое место занимает этот уникальный светильник. Контекст находки и культурное значение Мерва невозможно переоценить, ведь именно здесь, на перекрёстке цивилизаций, происходил интенсивный обмен идея­ми и технологиями, что способствовало развитию различных ремёсел. В этом смысле каменный светильник является не просто предметом быта, но и свидетельством высокого уровня культурного развития города.

Описание артефакта позволяет нам глубже понять технологические достижения того времени. Светильник, получивший название «Свет Мерва», выполнен из тёмного камня, предположительно стеатита – «мыльного камня», который отличался мягкостью и лёгкостью в обработке. Его форма в виде восьмиугольного цветка с тщательно вырезанными гранями позволяет говорить о развитии мастерства изготовления каменных изделий в Мерве. В центре сохранилась часть в виде невысокого круг­лого столбика, куда закреп­лён металлический штырёк. Возможно, за него светильник подвешивался в виде люстры.

Восьмиугольник как форма имеет особое значение в исламском искусстве, символизируя переход между квадратом, представляющим земной мир, и кругом, символизирующим небесный. Эта форма часто использовалась в архитектуре, мозаиках и декоративных элементах, отражая стремление к гармонии и балансу материального и духовного.

Поверхность артефакта украшена процарапанными изображениями рыб или пышных бутонов цветов. Эти изображения несут в себе глубокий символический смысл, характерный для искусства Востока. Рыбы как символ часто ассоциируются с плодородием, изобилием и жизнью, а также могут символизировать духовное очищение и мудрость. Бутоны цветов в свою очередь являются символом красоты, обновления и процветания. В контексте исламского искусства эти изображения могут также иметь религиозное значение, указывая на райские сады и благословение.

Возможно, такие светильники использовались в культовых или дворцовых помещениях, создавая атмосферу уюта и священного света, подчёркивая важность освещения в религиозных и церемониальных практиках. Связь с камнерезным производством региона прослеживается через общность форм и качество обработки этого светильника с другими образцами каменной утвари Мерва. Местные мастера создавали не только светильники, но и посуду, амулеты и печати, что свидетельствует о широком спектре их навыков.

Средневековые авторы, такие, как ибн-Хаукаль и ал-Макдиси, упоминали о добыче камня в горах Нукана в Иране и его последующей транспортировке в города Хорасана. Эти источники подтверждают широкие торговые связи региона и важность каменного ремесла в экономике Мерва, а также свидетельствуют о существовании развитой логистической системы для транспортировки сырья и готовой продукции.

Средневековый каменный восьмиугольный светильник из Мерва является не просто утилитарным предметом, но и важным свидетельством развитого камнерезного искусства того времени. Его обнаружение дополняет картину культурного и экономического обмена на Великом Шёлковом пути, демонстрируя, насколько высоко ценились ремесленные традиции Мерва. Этот артефакт помогает нам глубже понять быт, эстетические предпочтения и технологические достижения средневековой Центральной Азии, а также подчёркивает важность археологических находок для изучения истории и культуры региона. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 3 апреля 2025 г.