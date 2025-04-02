Авиационный хаб Туркменистана: Около 6000 транзитных посадок за десятилетие

Развитие транспортной инфраструктуры Туркменистана продолжает набирать обороты, что подтверждается значительными успехами страны в сфере международных авиаперевозок и транзитных грузопотоков.

В апреле 2015 года межправительственного соглашения о воздушном сообщении было заключено между Туркменистаном и Люксембургом. Это соглашение открыло путь для крупнейшей европейской авиакомпании «Cargolux», которая начала осуществлять регулярные грузоперевозки по маршруту Люксембург–Туркменбаши.

За период с 2015 года по первый квартал 2025 года общий объем транзитных грузов составил 417 340 тонн, а количество посадок транзитных воздушных судов превысило 5 960, сообщает TDH.

Туркменистан активно участвует в международных транспортных коридорах, включая маршрут Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА) и транспортно-транзитный коридор Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция. Эта деятельность подтверждает растущий авторитет республики на международной арене как надежного партнера в сфере транспортной логистики.

Значительный вклад Туркменистана в развитие глобальной транспортной системы признан на самом высоком уровне. По инициативе страны Генеральная Ассамблея ООН приняла несколько резолюций: «Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития», «На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров», «Всемирный день устойчивого транспорта» и «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

На сегодняшний день авиационная инфраструктура Туркменистана включает шесть международных аэропортов: Международный аэропорт Ашхабада, Международный аэропорт Туркменбаши, Международный аэропорт Туркменабат, Международный аэропорт Мары, Международный аэропорт Дашогуз и Международный аэропорт Керки. ///nCa, 2 апреля 2025 г.