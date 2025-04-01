Национальный Лидер Туркменистана находится в Балканском велаяте, в центре внимания – подготовка к Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

31 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочей поездкой в Балканский велаят.

В ходе визита Герой-Аркадаг ознакомился с проектами новых объектов, планируемых к строительству на побережье Каспия, а также обсудил вопросы реализации программ развития региона и подготовки к международным мероприятиям.

Национальный Лидер прибыл в спортивный комплекс в Авазе, где состоялась встреча с заместителями Председателя Кабинета Министров, руководителями военных и правоохранительных органов. В ходе встречи были представлены проекты дальнейшего развития побережья и строительства различных объектов.

Особое внимание было уделено подготовке к конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В Национальной туристической зоне «Аваза» был представлен план размещения комплекса зданий для проведения международных мероприятий, включая их архитектурные особенности, внутреннюю и внешнюю отделку. Бердымухамедов внёс ряд корректировок, подчеркнув необходимость соответствия всех объектов современным требованиям.

Аркадаг отметил, что предстоящий форум станет своеобразным продолжением Форума министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошедшего по инициативе Туркменистана под эгидой Организации Объединённых Наций.



Подготовка к предстоящему международному мероприятию должна полностью соответствовать статусу нейтралитета Туркменистана, следует комплексно подойти к обеспечению слаженной работы всех структур, задействованных в строительстве зданий, их оснащении, проведении форума на высоком уровне.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы подготовки к международному форуму, приема гостей и обеспечения всех необходимых условий для его эффективного проведения. Как было отмечено, в соответствии с внешнеполитической стратегией, проводимой под руководством Президента страны, запланированы встречи и переговоры с делегациями стран-участниц.

Особое внимание было уделено вопросу привлечения к работе форума молодежи, владеющей иностранными языками. Национальный Лидер подчеркнул, что активное участие молодых людей в международных мероприятиях является необходимым шагом для повышения уровня их образования и приобретения опыта.

Герой-Аркадаг отметил, что, учитывая статус Туркменистана как центра проведения международных конференций и форумов, следует уделять большое внимание организационным вопросам, чтобы мероприятия прошли на высоком уровне.

Прозвучала информация о перечне услуг, которые будут предоставлены гостям в сфере транспорта и связи в дни проведения международного форума.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что для массмедиа будут предоставлены все необходимые условия.

Во время поездки в Балканский велаят Аркадаг Бердымухамедов посетил место строительства двухполосного автомобильного моста на трассе Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б. Аннамаммедов доложил о ходе строительства, подчеркнув значение моста для увеличения объёмов товарооборота и пассажирских перевозок между регионами и соседними странами.



Бердымухамедов отметил, что завершение строительства этого объекта, имеющего важное значение для освоения богатых природных ресурсов Гарабогазгола и эффективного использования природных ресурсов этой местности, в указанные сроки было определено как важнейшее требование. При этом следует уделять должное внимание прочности и долговечности строительных материалов.

После этого Национальный Лидер на вертолёте направился в Национальную туристическую зону «Аваза», продолжая рабочую поездку по Балканскому велаяту. ///nCa, 1 апреля 2025 г.