Кыргызстан и Таджикистан дали старт запуску линии 500 кВ «Датка–Сугд» в рамках проекта CASA-1000

31 марта Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии запуска линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Датка–Сугд» в рамках международного энергетического проекта CASA-1000. Запуск состоялся в режиме видеоконференцсвязи из города Худжанд.

В рамках проекта была построена новая энергетическая инфраструктура, включая линию электропередачи 500 кВ, соединяющую подстанции Датка (Кыргызстан) и Сугд (Таджикистан), протяжённостью около 480 км.

Лидеры двух стран отметили, что этот проект имеет стратегическое значение, поскольку он объединяет энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана, способствует устойчивому развитию региона и укрепляет энергетическую безопасность.

Проект CASA-1000, направленный на экспорт излишков зелёной электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию, достиг важного этапа. В 2025 году завершены строительные работы на территории Кыргызстана и Таджикистана, что позволит в летний период поставлять электроэнергию в Афганистан и Пакистан.

Для Кыргызстана и Таджикистана экспорт электроэнергии создает дополнительный источник бюджетных доходов, а для экономик Афганистана и Пакистана – это облегчение хронического энергодефицита.

Немаловажен и экологический аспект проекта — страны Южной Азии получают доступ к «зеленой» энергии, производимой на гидроэлектростанциях, без выбросов парниковых газов.

Запуск линии «Датка–Сугд» стал знаковым событием для региона, открывая новые перспективы для энергетического сотрудничества и устойчивого развития Центральной Азии. ///nCa, 1 апреля 2025 г.