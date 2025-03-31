ЮНИСЕФ и Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в опеке, начинают партнерство для достижения результатов для детей

Ашхабад, 31 марта 2025 г. – ЮНИСЕФ и Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в опеке имени Гурбангулы Бердымухамедова начинают новое партнерство для укрепления усилий по обеспечению благополучия и прав детей в Туркменистане. Подписанное в ходе международной конференции «Год мира и доверия: международное сотрудничество во имя детей», это сотрудничество знаменует собой значительный шаг на пути к развитию здравоохранения, образования, защиты детей и социальной интеграции в стране.



«Деятельность Благотворительного фонда является прекрасным примером традиции помогать тем, кто нуждается в поддержке. С момента своего создания в 2021 году он оказывает лечение и медицинскую поддержку детям, нуждающимся в опеке, по всей стране. Для нас в ЮНИСЕФ большая честь установить партнерство с Фондом в день его 4-й годовщины», – сказала Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане.



Кроме того, наряду с запуском партнерства с Благотворительным фондом, ЮНИСЕФ подписал рабочие планы на 2025 год с Министерством финансов и экономики, Аппаратом омбудсмена, а также Меморандумы о взаимопонимании с Министерством образования и Федерацией тенниса Туркменистана.

Международная конференция предоставила площадку для мировых экспертов, в том числе специалистов и экспертов Регионального офиса ЮНИСЕФ, политиков и партнеров для обмена идеями и опытом о правах и благополучии детей.



ЮНИСЕФ привержен сотрудничеству с Правительством Туркменистана, министерствами и Благотворительным фондом для продвижения общего видения будущего, в котором каждый ребенок защищен, образован и наделен правами. ///nCa, 31 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)