ПРООН и Туркменистан продолжают развитие рынка ценных бумаг

В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана по содействию укреплению институциональной и регулятивной среды по развитию финансовых рынков, с 25 по 27 марта 2025 года был проведен трехдневный семинар для специалистов Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи.

Международный эксперт ПРООН Елена Андреева представила участникам ключевые аспекты развития рынка ценных бумаг, уделив особое внимание роли фондовой биржи, депозитариев, брокерских и дилерских организаций и других профессиональных участников в повышении инвестиционной привлекательности рынка ценных бумаг, а также лучшим мировым практикам акционирования государственных предприятий.

Семинар послужил площадкой для открытых дискуссий, в рамках которых обсуждались вопросы совершенствования институциональной структуры, национального законодательства и других важных аспектов развития рынка ценных бумаг в стране.

Эксперт ПРООН также провела консультации с представителями Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи, поделившись результатами своей аналитической работы и рекомендациями для дальнейшего совершенствования системы, включая совершенствование инфраструктуры и национального законодательства в области рынка ценных бумаг.

Эти мероприятия являются продолжением долгосрочного сотрудничества ПРООН и национальных партнеров, направленного на укрепление институционального и регулятивного потенциала страны. В рамках проекта особое внимание уделяется совершенствованию законодательства, разработке стратегии развития рынка ценных бумаг, а также подготовке к созданию депозитарной системы. ///nCa, 29 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)