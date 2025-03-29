Корейские дети знакомятся с туркменским гостеприимством и наследием

На специальном мероприятии посол Туркменистана в Корее Дурдыев Бегенч тепло поприветствовал детей из сиротского приюта Сондеоквон, предложив им совершить уникальное путешествие по богатому культурному наследию и традициям Туркменистана.

Во время этого особого мероприятия дети с удовольствием попробовали аутентичные туркменские национальные блюда, воочию ощутив вкус и теплоту знаменитого туркменского гостеприимства.

Посредством активного общения и культурных мероприятий посол представил историю, традиции и ценности Туркменистана. Мероприятие не только вызвало улыбки на лицах детей, но и укрепило дух дружбы и глобальной солидарности. ///Посольство Туркменистана в Корее, 29 марта 2025 г.

НЕсколько фотографий с мероприятия: