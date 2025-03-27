Туркменистан принял участие в праздновании Новруза в Бухаресте

26 марта 2025 года совместно с Посольствами Туркменистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Турции в Бухаресте в Национальном музее румынского крестьянства, была организована ежегодная выставка-ярмарка, посвященная празднованию Международного дня Новруз. Каждая страна в рамках выставки-ярмарки организовала национальный стенд.

На открытии мероприятия выступили организаторы, которые отметили, что проходят века и тысячелетия, но роль этого праздника, перешагнувшего исторические рубежи, по сей день имеет важное значение в жизни многих народов. Оставаясь немеркнущей жемчужиной, он продолжает дарить нам радость от красоты и добра, всей своей живой сутью призывая к дружбе, братству, единству, новым свершениям.



После выступлений транслировались видеоролики стран участниц о том, как каждое государство празднует Новруз. В видеороликах Посольства Туркменистана гости ознакомились с богатым культурно-историческим наследием страны, традициями празднования Новруза в Туркменистане, с туркменским фольклорным искусством и национальными танцами, такими как куштдепди.

На стенде Посольства Туркменистана для посетителей были представлены элементы культурного достояния и экономические достижения страны. Гостям Музея представлена возможность ознакомиться с национальными костюмами, традиционными ручными работами и вышивками туркменских мастериц. Особое место в выставочном зале было уделено туркменским ковровым изделиям и музыкальным инструментам.

Красочные фотографии погрузили посетителей в богатый мир туркменского народа, традиции и обычаи. Гости также имели возможность ознакомиться с научными трудами Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, также с другими информационными материалами о стране.



Замыкала эту галерею традиций часть «Кухня Новруза», продемонстрировавшая национальные кухни всех стран участниц.

На выставке присутствовали представители официальных органов Румынии и главы дипломатического корпуса, общественные деятели, жители Бухареста, представители СМИ, а также студенты обучающиеся ВУЗах Бухареста.///nCa, 27 марта 2025 г. (в сотрудничестве Посольством Туркменистана в Румынии)