В музее Бухареста открыта выставка туркменского ковра

25 марта, 2025 года торжественное открытие масштабной выставки ковров под названием «Красота небесная – туркменский ковёр», организованной совместными усилиями Посольства Туркменистана в Румынии и Государственного объединения «Türkmenhaly», состоялось в Национальном музее румынского крестьянства в Бухаресте, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, депутаты Парламента, руководители министерств и ведомств, ректоры ведущих высших учебных заведений, представители академических кругов, музеев, торгово-промышленных палат, туркменские студенты, обучающиеся в учебных заведениях Румынии, и СМИ.

В рамках открытия смотра с приветственной речью выступили ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, Государственный секретарь Министрства культуры Румынии Диана Бачуна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев.

Как отмечалось, туркменские ковры ручной работы всегда пользовались большим спросом как предмет огромной художественной ценности и изысканной экзотической роскоши. Их старинные образцы являются экспонатами музеев, выставочных залов и художественных галерей во многих странах. Приводя в восторг ценителей прекрасного, туркменский ковёр продолжает своё триумфальное шествие по планете, став «визитной карточкой» туркменского народа, пронёсшего секреты уникального искусства сквозь века и тысячелетия.

Рукотворные полотна туркменских мастериц как в давние времена, так и ныне являются предметом всеобщего восхищения. Большую роль в распространении изящных ковров, приравненных к произведениям искусства, сыграл некогда пролегавший по туркменской земле Великий Шёлковый путь, оставивший немеркнущий след в мировой истории. В настоящее время этот древний маршрут возрождается, находя новое воплощение в развитии многосторонних торгово-экономических связей между странами и регионами, а искусство ковроделия, органично соединяя богатые традиции национального наследия и современные технологии, наполняется новым содержанием.

Подчёркивая особое место туркменского национального искусства ковроткачества в сокровищнице общечеловеческих ценностей, выступавшие отмечали, что подтверждением тому стало решение о его внесении в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, принятое на состоявшемся 12 декабря 2019 года 14-м заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия Организации по образованию, науке и культуре ООН. Безусловно, признание экспертами ЮНЕСКО традиций туркменского ковроткачества частью великого культурного достояния всего мира будет способствовать ещё большему продвижению этого национального бренда за рубежом, его масштабной популяризации.

В качестве экспонатов представлены художественные произведения живописи, шёлковых изделий, уникальные национальные украшения, отражающие культурное наследие народа. Видное место занимают редчайшие по своей художественной ценности и совершенной технике изготовления ковры и ковровые изделия из богатой коллекции музея. Каждый ковер, представленный на выставке, безупречен по качеству и великолепен по внешнему виду.

Мероприятия в честь туркменского ковра предоставили замечательную возможность для популяризации национального достояния, ознакомления широкой общественности с достижениями нашей страны, а также для наведения культурных мостов

Выставка в честь туркменского ковра в Национальном музее румынского крестьянства в Бухаресте продлится до 31 марта. ///nCa, 26 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)