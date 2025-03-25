Встреча Посла Туркменистана с Министром здравоохранения и социальной защиты Грузии

В Министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии состоялась встреча Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Министром М.Сарджвеладзе.

В ходе встречи стороны отметили огромную роль официального визита Премьер-министра Грузии И.Кобахидзе в Туркменистан в углублении межгосударственных связей. Было особо подчеркнуто, что Туркменистан и Грузия активно сотрудничают в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках авторитетных международных организаций.

Посол проинформировал Министра о масштабных международных мероприятиях, приуроченных к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также по случаю провозглашения 2025 года – «Международным годом мира и доверия». Посол также поблагодарил Правительство Грузии за поддержку и соавторство резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», которая была принята 21 марта 2025 года в ходе 61-го пленарного заседания 79-ой сессии ГА ООН.

Стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в области здравоохранения, медицинского туризма, вопросы обмена опытом между медицинскими вузами, а также проведения совместных конференций, семинаров, форумов. Они выразили уверенность, что эти мероприятия будут способствовать дальнейшему углублению туркмено-грузинских отношений. ///Посольство Туркменистана в Грузии, 24 марта 2025 г.