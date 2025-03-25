Наука и искусство мира

Тарик Саиди

Мир – это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых, но наименее понятных вещей. Делая это заявление, мы не утверждаем, что важность мира на самом деле не осознается. Мы утверждаем, что природа мира не всегда до конца понята всеми заинтересованными сторонами.

Мы утверждаем, что мир – это одновременно искусство и наука. Любая форма мира не будет устойчивой без овладения обоими этими аспектами.

Научный характер мира проявляется в дипломатических протоколах, четко сформулированных договорах, механизмах проверки и механизмах урегулирования конфликтов. В мирных соглашениях границы определены с точностью до метра, расписаны по дням разоружения и установлены системы мониторинга с тщательной проработкой деталей. Эксперты по международным отношениям с математической точностью анализируют динамику силы, экономическую взаимозависимость и стратегические интересы. Этот научный подход обеспечивает необходимую инфраструктуру для поддержания мира.

С этим тесно связан тот факт, что любая опора исключительно на научную основу мира (мир как наука) сама по себе не является надежной. Подумайте о том, как политики часто инициируют конфликты, которые они не могут разрешить. Они могут понимать механизм мобилизации армий и стратегические цели ведения войны, но оказываются неспособными проложить сложный путь к миру. Это иллюстрирует глубокую истину: знать, как рассчитать силу, проще, чем овладеть тонким искусством примирения.

Художественное измерение мира (мир как искусство) включает в себя нюансы человеческих отношений, которые ни один международный договор не может охватить в полной мере. Это требует культурного чутья, эмоционального интеллекта и творческого подхода к решению проблем. Миротворцы должны уметь читать между строк, распознавать невысказанные страхи и находить решения, которые позволят противникам сохранять достоинство, продвигаясь вперед. Искусство поддержания мира требует сдержанности, когда инстинкт призывает к эскалации, терпения, когда требуется срочность, и воображения, когда традиционные подходы терпят неудачу.

Эта двойственная природа мира решительно проявляется на каждом этапе, включая процессы, связанные с началом и продолжением войны. Решение о начале войны, как правило, принимают бэби-бумеры, поколение X и представители раннего тысячелетия. С другой стороны, люди, которые на самом деле отправляются на фронт, чтобы отдать свою жизнь, принадлежат к более позднему поколению миллениалов и поколению Z. Короче говоря, те, кто решает пойти на войну, не сталкиваются непосредственно с ее последствиями.

Этот дисбаланс, возможно, объясняет, почему мы разработали такие сложные показатели, как Индекс человеческого развития, пренебрегая тем, что можно было бы назвать “индексом разрушений в результате войны”. — Мы относимся к человеческому развитию и как к искусству, и как к науке, но отказываемся придавать подобный статус миру.

Индекс военных разрушений, если мы его разработаем, объединит научные и художественные аспекты мира, измеряя не только ущерб инфраструктуре и жертвы, но и культурные потери, психологические травмы и влияние на поколения. Это придало бы конкретное выражение затратам, которые часто остаются абстрактными для лиц, принимающих решения, потенциально способствуя более сбалансированным подходам, при которых наука и искусство дополняют друг друга.

Самое узкое определение мира — простое отсутствие активного насилия — представляет собой мир, сведенный к научному минимуму. Истинный мир включает в себя справедливость, сотрудничество, взаимопонимание и всеобщее процветание. Это не просто прекращение применения оружия, но и гармония сообществ. Негативный мир (отсутствие насилия) может быть установлен только с помощью научных подходов, но позитивный мир (наличие справедливости и гармонии) требует искусства построения сообщества, культурного взаимопонимания и общего видения.

Ответственность за поддержание хрупкого равновесия лежит на всем человечестве. Ни одна нация, лидер или организация не могут в одностороннем порядке обеспечить мир во всем мире. Это требует совместных усилий, которые выходят за рамки национальностей, поколений и взглядов. Ученые и художники, дипломаты и общественные деятели, военные стратеги и борцы за мир — все они играют важную роль в этом жизненно важном начинании.

Путь вперед требует интеграции, а не разделения. Когда мы отделяем науку о мире от его искусства — когда международные договоры разрабатываются без учета культурного понимания, когда расчеты силы не учитывают человеческих страданий, когда разрыв между поколениями изолирует лиц, принимающих решения, от последствий – мы достигаем лишь хрупкого и временного прекращения конфликта.

Истинный и прочный мир наступает, когда мы уважаем как научную точность, так и художественную душу. В этом балансе заключается главная надежда человечества на будущее, в котором мир будет не просто перерывом между конфликтами, но определяющей характеристикой нашего совместного существования. /// nCa, 25 марта 2025 г.