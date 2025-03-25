24 марта 2025 года во Дворце «Мекан» состоялась конференция «Международный год мира и доверия: торжество постоянного нейтралитета Туркменистана», приуроченная к принятию в ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

В работе конференции приняли участие члены Правительства Туркменистана, главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты отечественных высших учебных заведений, а также представители общественных организаций, национальных и зарубежных СМИ.

Предварила конференцию литературно-музыкальная композиция «Да здравствует нейтральный Туркменистан!» в исполнении артистов Главного драматического театра Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши.

На конференции выступили Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов, заведующий кафедрой Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, профессор Италмаз Сапарлыев, заведующий кафедрой Туркменского государственного университета имени Махтумкули, профессор Атаджан Бурунов, ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, Чрезвычайные и Полномочные Послы Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Турецкой Республики, Российской Федерации, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан в Туркменистане.

С большим вниманием собравшиеся заслушали поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе выступления Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отметил, что данная Резолюция является важным политико-дипломатическим достижением, связанным с современными процессами, также логичным и закономерным результатом последовательного и неизменного внешнеполитического курса Туркменистана с начала его независимого развития.

Было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

По словам участников конференции, последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета и получивший широкую поддержку Сообщества Наций, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия и достижения Целей устойчивого развития.

Констатировалось, что за прошедшие годы политика нейтралитета Туркменистана доказала своё соответствие базовым ценностям и целям ООН, получила признание как общее достояние Сообщества Наций.

Вместе с тем было подчеркнуто, что по инициативе нашей страны 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

В этой связи особый акцент сделан на Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, в которой нашли отражение позиции страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности.

В завершение конференции ее участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили искреннюю признательность за реализуемую миротворческую внешнюю политику во имя устойчивого развития и благополучия в регионе и мире. ///МИД Туркменистана, 24 марта 2025 г.

Несколько фото с мероприятия: