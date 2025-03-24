Президент Туркменистана возглавил масштабную озеленительную акцию в Ашхабаде

22 марта в Туркменистане состоялась масштабная акция по посадке деревьев с участием Президента Сердара Бердымухамедова.

В этот день в Ашхабаде на площади в 20 гектар было высажено 8000 саженцев.

На полях мероприятия с участием дипломатических миссий был проведён кулинарный конкурс «Кухни мира».

Президент Сердар Бердымухамедов поинтересовался способами и особенностями приготовления ряда традиционных блюд национальных кухонь.

Посольства аккредитованные в Ашхабаде, организовали столы с яствами свои национальных кухонь. Лучшие повара были отмечены наградами. Вручил международные сертификаты Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Представители ООН и дипломатического корпуса высоко оценили организацию фестиваля. По общему мнению, мероприятие стало не только гастрономическим праздником, но и важной платформой для культурного обмена.

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Озеленительная акция также прошла на территории «умного» города Аркадаг. В мероприятии приняли участие вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

На территории нового города высажены тысячи деревьев, адаптированных к местным климатическим условиям.

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В ходе всенародной озеленительной акции по всей стране было высажено 632 498 саженцев деревьев. Также наряду с уборкой, благоустройством парков и лесных зон был осуществлён уход в общей сложности за 2 миллионами 260 тысячами 836 деревьями.

В Туркменистане озеленительные работы на программной основе ведутся уже более 30 лет. За этот период общее количество саженцев различных видов деревьев, высаженных на территориях искусственных лесных массивов страны площадью более 218 тысяч гектаров, достигло почти 160 миллионов.

По информации Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, к сезону посадки садов в этом году подготовлено более 4,18 миллиона саженцев различных видов садов, пригодных для пересадки.///nCa, 24 марта 2025 г. (фото – THP/TDH)

Несколько фотографий с мероприятия: