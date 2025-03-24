Центральная Азия – сельское хозяйство по-новому – Третья часть

Отчет nCa

В предыдущей части этой серии мы кратко рассказали о книге-дополнении к фильму “Шесть дюймов почвы”. Теперь мы возвращаемся к фильму.

Вот несколько отзывов о фильме на imdb:

nkrhkj

Достоверный, красивый и обнадеживающий

Это очень важный фильм о нашей земле и реабилитационном сельскохозяйственном движении в Великобритании.

Тщательно исследованный и с уважением произведенный продукт “Шесть дюймов почвы” рассказывает трогательные истории трех фермеров по всей стране.

Еда и сельское хозяйство – такие деликатные темы, и в этом фильме к ним относятся вдумчиво и с большим вниманием, особенно к науке, инновациям и, прежде всего, к людям.

Съемочная группа связывает воедино различные сюжетные линии и эпизоды и восхитительно поддерживает основное повествование с помощью анимации, музыки и закадрового текста.

Этот фильм должен быть включен в национальную программу для следующего поколения.

Лизтодди

Этот фильм изменил мои представления о еде.

Я смотрел “Шесть дюймов почвы” как человек, не имеющий ни малейшего представления о сельском хозяйстве, и это глубоко тронуло меня. Это был информативный, трогательный, забавный фильм, настоящий триумф. Я влюбился во всех авторов и в то, что они пытались сделать. Я, как потребитель и мать четверых детей, решила делать покупки и кормить свою семью по-другому. Кто бы мог подумать, что “Почва” может быть такой интересной, идея была ясна. Я надеюсь, что у всех будет возможность посмотреть этот фильм. Это так важно. Последующие вопросы и ответы показались мне информативными, и я с нетерпением жду публикации краткой информации по молочным продуктам и другим темам, которые они не смогли включить в будущем.

Jvwtfgwqhj

Чутко и увлекательно, четко объясняется важность почвы, взаимоотношений человека и природы для наших продовольственных систем.

Большинство людей не задумываются об этом, но продовольственные системы и почва, на которой они произрастают, необходимы для нашего выживания. Здоровье нашей почвы = здоровье нас самих. “Шесть дюймов почвы” объясняет это захватывающими историями о трех молодых фермерах, которые стараются делать то, что лучше для других людей и нашей планеты. Существует множество различных вариантов решения сложной проблемы прокормления человечества, и это блестящее введение в эту тему. В фильме показаны образцовые примеры восстановительного выпаса скота, органического садоводства и пахотного земледелия, в которых фантастические персонажи сочетаются с обучающей анимацией. Фильм подходит для всех возрастов и с любым уровнем интереса!

Tomddicks

Увлекательный и заставляющий задуматься фильм – это гигантский первый шаг на пути к возрождению общественного сознания

Увлекательное путешествие 3-х фермеров первого шага.

Приведено много отраслевых справочных материалов (всегда полезно для дальнейшего чтения). Супермаркеты, вероятно, могут начать “зеленеть”, конечно, для этого есть рыночная привлекательность.

Polly-38902

Сельское хозяйство с низкими затратами и высокой прибылью

Фермерство, основанное на здравом смысле, предполагает сокращение затрат, снижение затрат труда, но столь же высокие урожаи – и гораздо большую прибыль. Я не фермер, но уже 17 лет занимаюсь коммерческим бизнесом, и моя цель – прибыль, а не урожай. Конечно, фермерство должно быть таким же?

Отдача для тщеславия – прибыль для здравомыслия.

Кроме того, мы можем удерживать углерод, увеличивать разнообразие и одновременно спасать планету!

Я не могу понять, почему все фермерские хозяйства не такие. Мы используем здоровую почву для производства продуктов питания. Это не ново – мы веками делали это безупречно – и только за последние 60 лет мы сошли с ума, обрабатывая все химикатами, и уничтожили почву. /// nCa, 24 марта 2025 г. [продолжение следует….]