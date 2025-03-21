Туркменистан представил Новый пятилетний Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми

На недавнем брифинге, организованном Министерством иностранных дел Туркменистана, был представлен новый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2025-2029 годы. Новый НПД был разработан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Туркменистане и утвержден президентом в январе 2025 года.

В мероприятии приняли участие онлайн и лично представители государственных структур, в том числе Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми, высшее руководство МОМ и УНП ООН, представители международных организаций, а также дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане. Генеральный прокурор Туркменистана представил новый НПД по борьбе с торговлей людьми, подчеркнув важность скоординированных усилий по борьбе с торговлей людьми и защите наиболее уязвимых групп населения, включая мигрантов и жертв торговли людьми.

Выступая на брифинге, координатор МОМ по Центральной Азии г-н Серхан Актопрак подчеркнул приверженность Туркменистана предотвращению нелегальной миграции и торговли людьми, устранению многочисленных уязвимостей нелегальных мигрантов и жертв торговли людьми в соответствии с принципом “никого не оставляй позади”. Он отметил давнее партнерство МОМ с Туркменистаном в наращивании национального опыта и потенциала для выявления, защиты и реабилитации жертв торговли людьми в соответствии с национальными обязательствами Туркменистана в области прав человека и обязательствами по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Он поблагодарил национальные заинтересованные стороны, участвовавшие в процессе разработки нового НПД, за их эффективную работу и отметил партнерство и сотрудничество УНП ООН в Туркменистане, чей вклад в разработку нового плана был весьма ценным. Г-н Серхан Актопрак заверил все соответствующие заинтересованные стороны в неизменной приверженности МОМ налаживанию эффективного сотрудничества между Туркменистаном и странами транзита и назначения в целях более эффективного выявления и реабилитации жертв торговли людьми, а также расследования и судебного преследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Новый НПД предусматривает конкретные действия в ответ на новые тенденции и вызовы в борьбе с торговлей людьми. В соответствии с этим подходом, новый документ предусматривает усиленные меры по выявлению и реабилитации жертв торговли людьми и их семей с учетом гендерных и возрастных особенностей; совершенствование Национального механизма направления на реабилитацию с учетом особых потребностей женщин и молодежи; укрепление потенциала соответствующих национальных органов власти по защите прав жертв торговли людьми и выплате компенсаций жертвам торговли людьми; повышение уровня знаний и потенциала специалистов; расширение информационно-просветительской деятельности и повышение осведомленности населения, включая детей и молодежь, об опасности и последствиях торговли людьми, правах жертв торговли людьми и новых формах торговли.

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МОМ поддержала разработку нового Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2025-2029 годы в рамках проекта “Укрепление национальной правовой базы по борьбе с торговлей людьми для более эффективного удовлетворения потребностей молодежи и женщин с помощью подхода, ориентированного на пострадавших”, финансируемого Фондом развития МОМ (IOMDF). При разработке нового НПД международные эксперты МОМ руководствовались выводами и рекомендациями, полученными в результате всесторонней оценки существующей национальной нормативно-правовой базы Туркменистана в области борьбы с торговле людьми в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Эти рекомендации были переданы на рассмотрение Меджлису Туркменистана.

Предотвращение нелегальной миграции и торговли людьми является одним из ключевых направлений работы МОМ в Туркменистане с 1997 года. В рамках этой работы МОМ управляет службой “приюта” для жертв торговли людьми и двумя “горячими линиями” в Ашхабаде и Туркменабаде через организации гражданского общества. Также МОМ оказывает поддержку в реинтеграции возвращающимся туркменским мигрантам, которые оказались в уязвимом положении за границей или стали жертвами торговли людьми, при финансовой поддержке правительства Норвегии и Фонда развития МОМ. С 2005 года МОМ оказала помощь более чем 550 гражданам Туркменистана, которые получили помощь в реабилитации, возвращении и реинтеграции.

Два предыдущих Национальных плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми (на 2016-2018, 2020-2022 годы) были разработаны и реализованы при поддержке МОМ в Туркменистане. ///nCa, 21 марта 2025 г.