ПРООН и Посольство США в Туркменистане провели второе координационное совещание Группы партнеров по развитию устойчивой экономики и финансов

20 марта 2025 года, Программа развития ООН (ПРООН) и Посольство США в Туркменистане совместно провели сегодня второе координационное совещание Рабочей группы по устойчивой экономике и финансам (SEF).

Участники встречи, представляющие Правительство Туркменистана и дипломатическое сообщество страны, были проинформированы о текущих и запланированных инициативах Рабочей группы SEF. В ходе встречи состоялись обсуждения путей содействия устойчивому экономическому и финансовому развитию Туркменистана через сотрудничество и открытый диалог.



Участникам была предоставлена информация о Программе социально-экономического развития Туркменистана: Приоритеты и инвестиции 2025, а также о совместных инициативах, связанных с присоединением к Всемирной торговой организации (ВТО), и выводах Странового анализа ООН.

Встреча началось с вступительных слов г-жи Нарине Саакян, Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, которая отметила: «Данная группа является важной платформой для усиления нашей коллективной поддержки устойчивому экономическому развитию Туркменистана. Только работая вместе, мы можем создать новые возможности, способствовать финансовой стабильности и поддержать усилия страны по диверсификации экономики и присоединению к ВТО»

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Созданная в рамках Координационной группы партнеров по развитию (DPCG), SEF стремится повысить эффективность международных организаций и дипломатических миссий в области финансов и экономики путем содействия более тесному сотрудничеству с Правительством Туркменистана для достижения общих целей экономического роста страны.

Рабочая группа SEF проводит регулярные встречи для создания эффективной платформы для улучшения координации, обмена знаниями, повышения осведомленности и укрепления сотрудничества в экономических и финансовых областях. ///nCa, 21 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)