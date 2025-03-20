Турция стремится к укреплению энергетического партнерства с Туркменистаном

19 марта министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар встретился в Ашхабаде с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, отвечающим за вопросы нефти и природного газа, Батыром Амановым и председателем Государственного Концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым, чтобы обсудить ход реализации совместных энергетических проектов между двумя странами.



«В ходе нашей встречи мы оценили соглашение, которое подписали в прошлом месяце и которое позволило доставить туркменский газ в нашу страну с 1 марта. Мы пришли к согласию относительно увеличения объема и продления срока действия текущего соглашения», – написал Байрактар на своей странице в соцсети X.

По словам Байрактара, стороны обсудили перспективы участия турецкой нефтяной корпорации TPAO в разведке углеводородов в Туркменистане.

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Во время международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» в Ашхабаде Альпарслан Байрактар объявил о намерении Турции наладить партнерские отношения с Туркменистаном в области разработки месторождений нефти и природного газа.

Байрактар подчеркнул, что установление долгосрочных партнерских отношений, основанных на взаимном доверии, имеет важное значение для решения проблем энергетического сектора. Он пояснил, что энергетическая стратегия Турции сосредоточена на двух ключевых приоритетах: энергетической безопасности и независимости.



“За последние два десятилетия потребление энергии в Турции утроилось и, по прогнозам, будет расти примерно на 5% ежегодно в течение следующих 20 лет”, – сказал Байрактар, добавив, что до открытия газового месторождения Сакарья Турция полностью зависела от импорта природного газа, в то время как 90% ее потребностей в нефти по-прежнему обеспечиваются из-за рубежа.

Важная веха была достигнута 1 марта, когда Турция начала импортировать природный газ из Туркменистана, что стало первым случаем, когда Турция получила газ по трубопроводу из страны, не являющейся соседом. Это развитие событий выгодно обеим странам, поскольку диверсифицирует энергоснабжение Турции и открывает путь для поставок туркменского газа на западные рынки и в Европу.

Байрактар выразил оптимизм по поводу планируемого строительства Транскаспийского газопровода, который увеличит поток газа из Туркменистана на рынки Турции и Европы. Он указал на значительные возможности двустороннего сотрудничества в разработке нефтяных и газовых месторождений Туркменистана в регионе Каспийского моря.

Помимо сотрудничества в газовой сфере, Байрактар рассказал об усилиях Турции по расширению торговли электроэнергией с соседними странами, включая Болгарию, Грецию, Грузию, Ирак, Азербайджан и Сирию.

Министр также предположил, что проект Транскаспийской линии электропередачи может в конечном итоге обеспечить доступ электроэнергии Туркменистана к потребительским рынкам, усиливая региональную энергетическую интеграцию. ///nCa, 20 марта 2025 г.