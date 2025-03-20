Энергетика – ключевая тема встречи Президента Туркменистана с министром энергетики Турции

19 марта 2025 года, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, который прибыл в Ашхабад во главе делегации для участия в Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

Как подчёркивалось в ходе встречи, в настоящее время Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Туркменистана и занимает одну из лидирующих позиций во внешнеторговом обороте страны.

Отмечены большие возможности для развития двусторонних и региональных связей в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной и инвестиционной сферах.

В настоящее время одним из важнейших вопросов являются поставки туркменского газа в Турцию и далее в другие заинтересованные государства. В этом контексте, глава государства подтвердил готовность Туркменистана, обладающего богатыми природными и углеводородными ресурсами, к дальнейшей активизации партнёрства с Турцией в энергетической сфере.

Кроме того, турецкие компании вовлечены в проект строительства электростанции комбинированного цикла на побережье Каспийского мора, которая создаст возможность для экспорта туркменской электроэнергии через море в соседние страны, в том числе в Турцию и другие государства.

В этом связи, Президент Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения турецкой стороны по иным вопросам, представляющим интерес страны, и поддержать конструктивные инициативы турецких партнёров.

В завершение встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного межгосударственного сотрудничества. ///nCa, 20 марта 2025 г.