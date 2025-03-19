ВОЗ укрепляет потенциал медицинских работников Туркменистана в области вирусного гепатита B

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане провел учебный курс «Диагностика и лечение вирусного гепатита B в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальным протоколом» с 12 по 13 марта 2025 г. Этот курс был проведен консультантом Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ/ВОЗ), профессором Александром Нерсесовым и направлен на повышение квалификации медицинских работников Туркменистана в их усилиях по борьбе с вирусным гепатитом B.

Учебный курс по повышению квалификации был проведен в режиме видеоконференции в Лечебно-профилактическом центре инфекционных заболеваний. На мероприятии приняли участие врачи-специалисты по диагностике и лечению вирусных гепатитов лечебно-профилактического Центра инфекционных болезней Дирекции центров инфекционных болезней, врачи ПМСП, врачи-инфекционисты велаятских учреждений, кафедры инфекционных болезней Государственного Медицинского Университета имени Мырата Каррыева.

Обучение охватывало ключевые аспекты гепатита B, диагностику, классификацию и лечение, с особым акцентом на ведение хронических случаев, беременность, особые группы пациентов и гепатит D.

Этот учебный курс был разработан для того, чтобы поделиться с медицинскими работниками актуальными знаниями и передовыми методами диагностики и лечения вирусного гепатита B в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальными протоколами. Повышение квалификации медицинских работников будет способствовать улучшению результатов лечения пациентов и укреплению усилий Туркменистана по контролю и борьбе с вирусным гепатитом. ///nCa, 19 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)