Туркменистан и телеканал «TRT Avaz» нацелены на расширение партнерства

18 марта 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Турецкой Республике М.Ишангулыева с руководителем телеканала «TRT Avaz» Юджелем Кылычкая.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития сотрудничества Туркменистана с телеканалом «TRT Avaz» и высказались за дальнейшее развитие партнерства на системной основе.

Особое внимание было уделено мероприятиям международного значения, намеченных к проведению в Туркменистане и за пределами страны по случаю объявления 2025 года по инициативе Туркменистана согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международным годом мира и доверия». При этом, была выделена значимость политики позитивного Нейтралитета Туркменистана, 30-летие которого чествует страна в нынешнем году.

В этой связи состоялся обмен мнениями по подготовке специальных телепередач и рубрик, посвященных «Международному году мира и доверия» и 30-летия Нейтралитета Туркменистана. ///nCa, 19 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)